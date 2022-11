Izmena trasa linija gradskog prevoza na Vračaru i Bežanijskoj kosi

Iz Sekretarijata za javni prevoz saopštavaju da će tokom završne faze radova na redovnom održavanju Mileševske ulice, na delu od Trga Milene i Gage do zone raskrsnice sa Ulicom Branka Krsmanovića, od 13. do 15. novembra doći do promena u radu linija javnog prevoza.