'BELI' OBJASNIO KADA POČINJU DA KAŽNJAVAJU U BEOGRADSKOM PREVOZU: Ovako izgleda susret sa njima, a od sutra karte i za UČENIKE

Načelnik komunalne milicije govorio je o tome kako izgleda susret sa kontrolorima u gradskom prevozu u Beogradu.

Gradski prevoz i naplata karata nastavili su da funckionišu pod imenom "Beograd plus". Novi sistem naplate karata počeo je pre desetak dana, a od juče su "Beli" počeli sa zvaničnom kontrolom karata.

Sve zanima do kada će putnici bez karata prolaziti samo sa usmenim upozorenjem i kada će se početi s kaznama za neposedovanjem karte za prevoz? "Usmeno upozorenje je bila naša intencija da informišemo građane i da ih upozorimo. Mi smo ih edukovali kako da pošalju poruku i kupe kartu. Svi su sarađivali, a kad ćemo početi da kažnjavamo, ne postoji tačka kad ćemo napraviti presek. Da je neko odbio da plati kartu, sigurno bi bio kažnjen", objašnjava Nenad Lakić, načelnik komunalne milicije i rukovodilac Sektora za poslove komunalne milicije za Kurir.

A kolike će biti kazne ukoliko Beli zateknu nekog bez karte za prevoz, Lakić kaže: "Kazna je 5.000 dinara, a Beli onog momenta kad uđu u autobus, ne zaustavljaju ga i nikog ne ometaju u korišćenju usluge javnog prevoza. Ukoliko zateknemo nekog bez kazne, napisaćemo mu kaznu s kojom će moći da nastavi vožnju. Po izlasku iz autobusa, lice kome je napisana kazna imaće rok od osam dana da plati upola manji iznos, odnosno 2.500 dinara. Isplativije je imati mesečnu kartu nego rizikovati kaznu. Oni koji žele najjeftiniju kartu koja važi sat i po, po ulasku u autobus treba da pošalju poruku A90 na broj 9011."

Bilo je zabune gde kupiti karte ako neko ne može da plati mobilnim telefonom. "To je pitanje za JKP Naplata karata, za alternativne lokacije, ali složićemo se da veliki broj ljudi može da plati kartu telefonom", zaključio je Lakić.

Karte za srednjoškolce

Svi učenici beogradskih srednjih škola, sa prebivalištem na teritoriji grada Beograda, od sutra mogu odmah da preuzmu svoju karticu za besplatno korišćenje javnog prevoza, izjavio je danas gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Potrebno je da srednjoškolci odu do bilo koje od 17 beogradskih opština i na šalteru Grada Beograda uz đačku knjižicu prilože i zdravstvenu knjižicu. Punoletni srednjoškolci mogu umesto zdravstvene knjižice da daju ličnu kartu.

"Procedura je jednostavna, traje nekoliko minuta, srednjoškolci se uz priložena dokumenta slikaju u opštini, na licu mesta. Kada jednom izvade besplatnu personalizovanu karticu za prevoz, ona im automatski važi do kraja srednje škole", rekao je Šapić, a preneo Beoinfo.

On je dodao da do sada srednjoškolci nikada nisu imali priliku da se voze besplatno. "Prvi put Beograd je uveo besplatne kartice za prevoz za sve učenike srednjih škola i nadam se da će našim srednjoškolcima one olakšati korišćenje javnog prevoza i bar malo rasteretiti kućni budžet njihovim roditeljima", naveo je Šapić.

