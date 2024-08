Iz Hitne pomoći upozoravaju: Bez preke potrebe ne napuštati domove, u prevozu najviše intervencija

Hitna pomoć u Beogradu ovih dana ima pune ruke posla. Najviše intervencija, kako su juče naveli Tanjugu, bilo je u gradskom prevozu.

Zbog visokih temperatura, iz Hitne upozoravaju građane da bez preke potrebe ne napuštaju domove.

Zbog visokih temperatura u celoj Srbiji i danas je na snazi crveni meteo-alarm, koji označava vrlo opasno vreme.

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će u Srbiji do kraja sedmice biti veoma toplo, sa maksimalnom temperaturom danas i sutra od 37 do 41 stepen, a u nedelju od 33 do 38 stepeni.

Autor: Marija Radić