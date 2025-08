Ukucajte XXX, pa gledajte Anđelu: Sofija razvezala jezik za sve pare, pa nikad jače udarila na Đuričićevu! (VIDEO)

Nastavlja da urniše!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Sofiju Janićijević i Anđelu Đuričić. Usledilo je novo telefonsko uključenje.

- Anđela, prelepa si, predivna, jedna lojalna devojka, gledam kako trpiš komentare i ne reaguješ. Anđela, volela bih da ignorišem devojku preko puta tebe i budem kao ti, ali ne mogu. Ja sam i sinoć razgovarala sa Nenadom i pozdravila sam te. Mi smo one ostvarene i obrazovane žene, daleko od baba. Radi se o tvom strimu, to možeš da pogledaš, ujedinila si staru Jugu. Pitala si se zbog čega si toliko bita, rekla si da si pogrešila, dala savet drugim devojkama i to nije bilo dovoljno. Sofija nikad ne može da bude kao ti. Sofija se još u oktobru mesecu kad je pričala sa Terzom i igrala je rijaliti. Anđela, trudna devojka i verenica, naprave tako nešto, a ti i Nenad jača priča. Imate ljubavni klip od 6 i po miliona.Čuvaj svoj privatan život, nijedna Sofija, nijedna Sofi... Ko su ove žene koje se noćas javljaju? Anđela, sve najbolje ti želim jer koliko god da si veličina, divna i igorišeš sve, ja ne mogu bar na par minuta. Anđela, tvoj tata je gospodin. Tozla je isto gospodin, kao što je rekao da je Veliša svetla tačka, tako je i Tozla sa Nenadove strane. Sofija, ti si katastrofa, bezosećajna, gde se nalaziš? Iz tebe su večeras izvukli sve ono što nije izvučeno onih 10 meseci. Karakter, jezik, ponašanje - govorila je gledateljka.

- Vi pričate o Anđelinom dostojanstvu i njenoj prodici, a ona snima svoju vaginu i treba da bude ponos porodice. Moj otac je rekao da je svakog čuda tri dana dosta jer je Miličin ulazak bio spektakularan, a naš odnos nije trajao deset meseci, pa ni nismo bili prva tema. Ja kad želim da budem u nekoj vezi ja to i uradim, imali ste priliku da gledate. Kad nešto želim, to i uradim - rekla je Sofija.

- Pa to govori o tebi - dodala je gledateljka.

- Vi zovete da kažete da niste baba, a mene to ne interesuje. Ja sam rekla za ženu da je baba samo jer je rekla da ima praunuke, a mene komentariše. Vi ovo što pričate izmišljate. Kažete da Anđela ima x faktor, pa imate xxx da ukucate i da pogledate Anđelu - nastavila je Janićijevićeva.

