Nikad žešća poniženja za Enu Čolić: Peja je vratio na fabrička podešavanja, pa obelodanio razlog zbog kog se sve vreme folirala! (VIDEO)

Urniše je!

U toku je emisija "Narod pita" voditeljka Ivana Šopić večeras je ugostila bivši ljubavni par Enu Čolić i Jovana Pejića Peju. Gledateljka se uključila putem audio poziva i tom prilikom imala primedbu na Peju.

- Pejo na čemu ste vi večeras? Pričao si da je Ena prodala za rijaliti svoje dete, a ja bih te pitala da li si ti Novak Đoković ili Nikola Tesla? - upitala je gledateljka.

- Pet dana sam Novak Đoković, pa opet Nikola Tesla - rekao je Peja.

- Ti K od kulture nema ništa. Vređao si Gastoza, pa ode ti njemu na žurku. Nema koga nisi vređao, a kao si kulturan - rekla je gledateljka.

- Barem nisam morbidan - rekao je Peja.

- Kultura je znanje, a morbidnost je na neki način inteligencija. Evo prihvatam da sam morbidna - rekla je Ena.

- Ena se dovukla do superfinala, a ti ne bi četiri meseca ostao. Ti si moje najveće razočaranje - rekla je gledateljka.

- Pa mene je moja mama vaspitala na vermutu - rekao je Peja.

- Što si onda plakao i rekao da ti je mama branila da se čuješ s tatom? - upitala je gledateljka.

- Stojim iza svega što sam rekao, ali moji roditelji su imali jako lep odnos - rekao je Peja.

- Ne mogu da verujem da on sedi u ovoj stolici i ne dozvoljava nikome da priča - rekla je gledateljka.

- Ti si govorila Aneli neke stvari, to ni ja nisam mogao da verujem. Ja sam kao kriv što su njenog sina zvali mali Peja - rekao je Peja.

- Da li sam ja tebe ikada okrivila? - upitala je Ena.

- Ma ne zanimaš me, na tebe su uticali ljudi, a ne na mene. Normalno da je mene to bolelo jer me to od devojke odvojilo - rekao je Peja.

- Ti mene ne interesuješ - rekla je Ena.

Autor: N.Panić