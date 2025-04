Dočekala je na zicer: Ena Čolić proglasila Aneli devojkom za jednu noć, ubeđena da je Luka s njom bio samo zbog se*sa, a da voli Sandru! (VIDEO)

Urniše je!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu kako bi komentarisala odnos Sandre Obradović i Luke Vujović.

- Milena svi se pitaju kako to da ti podržavaš Sandru da bude sa Lukom, a ti imaš najgori odnos sa Lukom - rekao je Darko.

- Ja znam šta pričam sa Sofijom i Sandrom nasamo. Koliko god me svi optužuju da im se ja mešam u veze, ja ću uvek da podržim. Ja smatram da Sandra ima emocije, Luka je prsao kao lajsna. On se ovde ludo zabavlja, to je za njega potpuno realna priča. Već sam čula da on sad razmišlja da li Sanja nega navlači, sad nek malo on razmišlja o tome. Njega ova Sandra radi sad jer je on neko ko je vrlo duhovit pričljiv i zabavan, ali se otkačila od njega. Šta god da se desi, ja sam mojoj drugarici podrška - rekla je Milena.

Naredna je reč dobila Ena Čolić.

- Kako komentarišeš zbivanja između Luke, Aneli i Sandre? - upitao je Darko.

- Otišao je tamo gde može da se isprazni, pa se vratio ovamo gde mu je stalo. Ne pije mi vodu momenat kada on zna da sam ja jako loša sa Aneli i meni okreće leđa, to mi je jako čudno. Ovde se stvaraju emocije i sve je stvarno intenzivnije. Mislim da bi napolju ona bila kres šema, a ovde su se stvorile emocije - rekla je Ena.

- Otišao je tamo gde može da se isprazni, pa se vratio ovamo gde mu je stalo. Ne pije mi vodu momenat kada on zna da sam ja jako loša sa Aneli i meni okreće leđa, to mi je jako čudno. Ovde se stvaraju emocije i sve je stvarno intenzivnije. Mislim da bi napolju ona bila kres šema, a ovde su se stvorile emocije. Jasan je njen moral i na osnovu toga. Sita njoj naglašava da nikako nema se*s sa Lukom, pa u kom paralelnom univerzumu se njena sestra čuje sa njegovom devojkom. Nema logike - rekla je Ena.

