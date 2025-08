Rafalna paljba u sitne sate: Anđela na meti nikad surovijih prozivki, žestoko potkačila Karića! (VIDEO)

Zanemela na teške reči!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Sofiju Janićijević i Anđelu Đuričić.

- Terza ne treba da se sekira, sudskim putem će dobiti da viđa dete. Ona nije bila zlatna, gde je napravila ona to dete? Sad je ona fina, a u sezoni su se stalno klali. On treba da bude slećan jer je se oslobodio. Anđela, reci mi samo da li si znala da je Zvezdan bio oženjen kad si sa njim ušla u vezu? - rekla je gledateljka.

- Ne bih da pričam o šestoj sezoni, milion puta sam rekla da je to moja greška i moj pogrešan izbor - odgovorila je ona.

- Da li je tačno da si bananu gurala u analni otvor? - pitala je gledateljka.

- Ne bihda odgovaram na ovo - rekla je Anđela.

- P*rno slike ti je video ceo svet, kod Pavla si bila u stani i spavala si sa njim i to je dokazano. Čovek svuda priča, a samo glup to ne može da razume. Ona sve preskače. Šta je radila na brodu u Budvi? Što su ti se roditelji krili dok si bila sa Zvezdanom? Sad je tata gospodin, a bežao je od novinara. Ti imaš pravo bilo kome da kažeš? Gastoz je sebe uništio tako što je ušao sa tobom u vezu. On bi bio prvi, pa bi bio prvi. Ti šalješ p*rno slike, a trebalo je šesta sezona da te osvesti, a ti si još gora bila. Nisi ni na jedno pitanje odgovorila. Ti si bila sa Zvezdanom, banane si stavljala, p*rno slike si poslala. Uželela se mame i sestre, a otišla kod njega, samo negde da se ugura. Sram te bilo, Anđela! Ne znam da li je ovaj narod poludeo kad nikakve greške stavlja Sofiji, a ti si kao fina i lepa. Ti jesi lepa, ali nemaš ništa u glavi i šuplja si - govorila je gledateljka.

- Vaše mišljenje - dodala je Anđela.

- Ti si samo znala da vrištiš. Šta si Kariću rekla? Sram te bilo, divan dečko - nastavila je gledateljka.

- Ja Vam ga onda želim za ćerku i zeta - rekla je Anđela.

- Mateja te se jedva otkačio, a ti si jurila. Ti nemaš dušu, nemaš empatiju. Nisam nijednom videla da se ona nasmešila, svi se smeju, a ona je kruta kao stana. Nije ni stena jer je svi lome, skakala je sa jednom na drugog. Ona ne sme Sofiji bilo šta da kaže - pričala je gledateljka.

