VAŽNA INFORMACIJA ZA BEOGRAĐANE: Sutra počinju radovi na Pančevačkom mostu, evo kako će se odvijati saobraćaj

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da će na Pančevačkom mostu danas početi radovi na sanaciji oštećenja na revizionoj stazi drumsko-železničkog mosta preko reke Dunav - Pančevački most.

Radovi će se obavljati u noći između 31. avgusta i 1. septembra, u periodu od 22 do 5 časova ujutru u desnoj traci u smeru ka Beogradu neposredno pre izlaznog kraka za Bulevar despota Stefana, dok će se saobraćaj odvijati levom slobodnom saobraćajnom trakom.

Takođe, doći će i do promene režima saobraćaja na deonici državnog puta Bistrica - Pribojska Banja, gde se do 15. septembra produžavaju radovi na izgradnji napojnog voda od trafostanice "Železnička stanica" do trafostanice "Deponija".

Tokom tih radova, saobraćaj se odvija naizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforima.

