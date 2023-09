Šapić obišao radove na rekonstrukciji Glavne ulice u Zemunu: Ovo će biti ponos Zemunaca i Beograđana (FOTO)

Gradonačelnik Aleksandar Šapić obišao je danas radove na rekonstrukciji Glavne ulice u Zemunu koji se odvijaju prema planu i tom prilikom izjavio da će ova ulica, kada se završi, biti ponos ne samo svih Zemunaca već i Beograđana.

On je rekao da se u ovoj opštini radi veliki broj projekata kao i da Grad Beograd više ili manje učestvuje u svakom od njih.

"Glavna ulica, kada bude završena, zaista će biti simbol samog jezgra Zemuna jer ona diše tim duhom autentičnosti i nosi ono što čini ovu opštinu posebnom, a to je sama arhitektura koja karakteriše njen najurbaniji deo. Već sada se nazire kako će izgledati trotoari i čitava ulica, ali neće to biti samo estetski lepše. Ovde će biti sprovedeni svi radovi koji su neophodni na takozvanoj niskogradnji, instalacije, kanalizaciona i elektro-mreža. To je ono o čemu sam posebno govorio kada sam došao na ovo mesto da više nećemo nikada dozvoliti da se radi bilo koja vrsta rekonstrukcije neke ulice, a da istovremeno ne uradimo sve ono ispod zemlje i što je neophodno", rekao je gradonačelnik.

Šapić je dodao da su radovi sada negde na polovini, a da je rok za završetak do kraja februara iduće godine.

"Za sada radovi teku po planu i u rokovima, a pokušaćemo da završimo i koji dan ranije i da tada sa ponosom otvorimo ovu ulicu. Obići ću i radove na garaži 'Pinki' koja bi trebalo da bude završena do kraja godine. I to je velika stvar za centar Zemuna jer suštinski menja kvalitet svakodnevnog života građana. Nastavićemo da radimo i poštujemo pre svega rokove, a time i naše sugrađane koji žive u delovima grada gde se izvode određeni radovi. Mislim da smo u ovih godinu dana uspeli da ipak uvedemo neke nove standarde da poštujemo termine, da poštujemo sugrađane i da se radi na kvalitetniji način u smislu umreženja svih službi i to ne samo gradskih već i republičkih kao na primeru Višnjičke ulice", rekao je Šapić.

On je podsetio da je 1. septembra bio na otvaranju škole "Svetislav Golubović Mitraljeta" i dodao da ta škola treba da nam posluži za primer kako treba da izgleda svaka škola u Beogradu.

"Ono što tada nismo rekli, a nije nevažno je da je potpuno rekonstruisano i sređeno istureno odeljenje Osnovne škole 'Sonja Marinković'. Navijam da ovo istureno odeljenje postane ponovo osnovna škola u koju će ići deca svih osam razreda jer za to će postojati potreba. Nisu mala sredstva uložena u tu rekonstrukciju, Grad je dao oko 60 miliona, opština je dodala ono što je bilo neophodno i taj prostor sada izgleda zaista moderno i deca mogu da uživaju. Vidimo se opet u Glavnoj ulici za par meseci kada bude sve gotovo, ali do kraja godine na parkingu kod hale 'Pinki'", poručio je gradonačelnik.

Predsednik opštine Zemun Gavrilo Kovačević rekao je da je rekonstrukcija Glavne ulice peti veliki projekat u opštini koji svi znamo kao staro jezgro Zemuna.

"Posle rekonstrukcije Gimnazije rekonstruisan je i Kej oslobođenja, a u ovom trenutku privode se kraju radovi na rekonstrukciji kanalizacione mreže u dužini od 6,5 kilometara kao i radovi na podzemnoj garaži kod hale 'Pinki'. Takođe rekonstruiše se u saradnji sa gradskim službama kilometar i po prilazne saobraćajnice na Grmovcu, a pri kraju su radovi na 21 kilometru vodovodne mreže u naselju Šangaj. U saradnji sa Sekretarijatom za investicije i Direkcijom za građevinsko zemljište u planu su rekonstrukcije više ulica na teritoriji naše opštine. U pripremi je rekonstrukcija Doma zdravlja u Batajnici kao i dva groblja jedno je u Batajnici, a drugo u Ugrinovcima", rekao je Kovačević.