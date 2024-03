Vučić obišao radove na pruzi Niš - Dimitrovgrad: Za dva sata i 10 minuta stizaće se do centra Beograda (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Pirot - Sukovo.

Vučić je na početku obilaska istakao da će vrednost ukupnog posla iznositi 430 miliona evra.

- Sa obilaznicom oko Niša sve će izaći negde oko 430 miliona evra, a na poklon od Evrope dobićemo oko 108 miliona evra, što je neverovatno, to je ogroman novac! Konačno se stvari kreću, zamislite centar Beograd-centar Niš 2 sata i 10 minuta - rekao je Vučić na početku obilaska.

- Niko ništa nije uradio 40 godina a šta treba, ja da uzmem da se obesim što će neko da zakasni mesec ili dva... Kasnilo se 50 godina, rekao je Vučić pa dodao:

Pokažite mi jednu zemlju u Evropi u kojoj se radi ovoliko, proporcionalno broju stanovnika...

Predsednik Vučić je rekao da su pravci Beograd-Niš i Niš-Dimitrovgrad strateški projekti.

Vučić je pokazao i mape na kojima se vidi kako će izgledati putni pravac od Valjeva ka Crnoj Gori i da će sve izgledati drugačije kad se tuda bude išlo 130 na sat.

Kako je rekao, biće nam potrebno mnogo novih logističkih centara.

- Nadam se da ćemo sve da završimo, voleli bismo kad bi moglo do maja 2027. godine, zbog EKSPA, ali je realno do kraja 2027. godine - poručio je Vučić na pitanje kada bi moglo da bude gotovo.

Vučić je rekao da nam se strašno važno da dobijemo takozvane zelene koridore.

Najavio je i rad u tri sektora i tri faze na pruzi Beograd-Niš čime će biti podignuto celo Pomoravlje, deo Nišavskog i Rasinskog okruga.

"Ljudi, izgradiste celu Srbiju!"

Vučić je zatim razgovarao sa radnicima i zaposlenima u Železnici Srbije.

- Izgradiste celu Srbiju, ljudi - rekao je Vučić.

I brza pruga Beograd - Zagreb?

- I Hrvati nekad nisu hteli ali su se sad predomislili pa hoće da radimo tu brzu prugu Beograd-Zagreb pa nam Evropljani sad rade projekat - rekao je Vučić.

POLITIČKA SITUACIJA STABILNA

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao da je politička situacija teška, ali stabilna.

TEMA RAZGOVORA SA DODIKOM

Upitan o temi razgovora sa Dodikom Vučić je rekao da će sve reći u roku od 48 sati.

UBRZANJE PROCEDURE

Ambasador EU u Srbiji Emanuel Žiofre odgovorio je da tesno sarađuju sa srpskim ministarstvima da ubrzaju procedure.

''To je naš zajednički strateški projekat i mogu vam reći da, kao i vi, gledamo da to uradimo što pre", rekao je Žiofre.

Vučić je na to rekao da ne može da natera Žiofrea, niti može ministru građevine Goranu Vesiću da kaže da se nešto nelegalno radi.

Pored predsednika obilasku su prisustvovali i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, ambasador Italije Luka Gori, šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre, ambasador Bugarske Petko Dojkov, ministarka za evropske integracije Tanja Mišcević, predsednik opštine Dimitrovgrad Vladica Dimitrov, predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković, gradonačelnik Pirota Vladan Vasić, gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski i predstavici izvođača radova kompanije Trejs.

Šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre rekao je da je železnica simbol snage.

RADOVI POČELI KRAJEM PROŠLE GODINE

Radovi na rekonstrukciji međunarodne pruge od Niša do Dimitrovgrada počeli su krajem prošle godine, podizanjem starih šina kod pirotskog sela Staničenje.

Reč je o deonici u dužini od 86 kilometara, a rok za završetak radova je 1.276 dana.

Izvođač radova je kompanija Trejs, a vrednost radova je oko 170 miliona evra.

U pitanju je jedina deonica na trasi evropskog železničkog Koridora 10 koja nije elektrificirana.

Ova pruga izgrađena je 1886. godine. Nije rekonstruisana decenijama pa su vozovi na pojedinim deonicama išli brzinama do 30 kilometara na sat.

Zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić rekao je za Tanjugu da se rekonstrukcija međunarodne pruge Niš - Dimitrovgrad uveliko radi u okolini Pirota i da izvođači obavljaju radove u skladu sa predviđenom dinamikom.

Kako je naveo, strateški je značaj ovog posla za Pirot jer se očekuje da usledi reafirmacija železničkog saobraćaja, ali i da se ova vrsta saobraćaja odvija neuporedivo bezbednije nego što je to sada slučaj.

"Veliko nam je zadovoljstvo da posle putnog Koridora 10, imamo rekonstrukciju i železničkog koridora, što je od velikog značaja za privredu, ali i za ceo ovaj deo Srbije. Ono što smo mi kao lokalna samouprava sa Ministarstvom građevinarstva dogovorili jeste da se posebno vodi računa na to da pruga bude sigurnija. Počev od naselja Radin Do, kroz koje prolazi međunarodna pruga, propust će biti širi i bezbedniji, imaćemo dva pothodnika kod Železničke stanice, zatim most od 15 metara na ulazu u naselje Đeram", rekao je Colić.

Istakao je da će u urbanim delovima pruga biti zvučno izolovana, a pružni prelazi mnogo bezbedniji.

Veoma zahtevni radovi na rekonstrukciji pruge odvijaju se tako što se naizmenično prekida saobraćaj.

"Mi smo veoma zadovoljni dinamikom kojom se ova pruga rekonstruiše i očekujemo da železnički saobraćaj, i putnički i teretni, kada ovaj posao bude završen bude neuporedivo kvlaitetniji u budućnosti", kazao je Colić.

Međunarodna pruga od Niša ka Sofiji, bila je u veoma lošem stanju, a na pojedinim deonicama godinama unazad kompozicije teretnjaka su se kretale redukovanom brzinom, na svega tridesetak kilometara na sat.

Upravo zbog dotrajale pruge, krajem 2022. godine nedaleko od Pirota desio se i akcident kada su se izvrnuli vagoni koji su prevozili amonijak, pa je došlo i do curenja amonijaka.

Kada ova investicija bude završena, kompletan železnički saobraćaj odvijaće se neuporedivo bezbednije.

Nenad Stanisavljević iz Infrastrukture železnice Srbije je ranije rekao da ovaj projekat, osim rekonstrukcije pruge od Sićeva do Dimitrovgrada, podrazumeva i izgradnju pružne obilaznice oko Niša u dužini od oko 22 kilometra.