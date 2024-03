VUČIĆ U PIROTU PORUČIO: Danas je veliki dan jer će ljudi moći da čuju i vide šta radimo na jugoistoku Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je radove na rekonstrukciji i modernizaciji pruge od Niša do Dimitrovgrada, na deonici Pirot - Sukovo, nakon čega je istakao značaj radova i pomoć Evropske unije.

Vučić je na početku obraćanja rekao da je danas veliki dan jer će ljudi moći da čuju i vide šta se radi na jugoistoku Srbije.

- Kao što je bilo nezamislivo da uradimo auto-put do granice sa Bugarskom, danas svi koriste auto-put, ljudi se brzo naviknu, i mislim da nijednu veću tragediju nismo imali - kazao je Vučić.

Kako je istakao, dugujemo veliku zahvalnost Evropskoj uniji koja je dala ogroman novac da naša Srbija bude razvijenija i da bi pruga bila izgrađena.

- Hoću posebno da se danas zahvalimo Žiofreu, Fon der Lajen, EU. Ti ljudi su nam ogromnu sumu dali. Mi ovo ne bismo mogli bez njih i hoću da to ljudi znaju. Ovo znači ogromne promene za našu zemlju - rekao je Vučić.

- Moramo da imamo snažnu zemlju koja može da bude deo zajedničkog tržišta. Ja se mnogo više uzdam u tu vrstu reformske agende - naveo je Vučić.

Prema njegovim rečima, novac koji smo dobili za ovaj projekat je izuzetan, a mnogo posla još treba uraditi.

OBRAĆANJE U ROKU OD 48 SATI

Predsednik Vučić je rekao da će na sva pitanja odgovoriti u roku od 48 sati.

Obraćanje Žiofrea

Ambasador Emanuel Žiofre obratio se prisutnima:

- Železnica je simbol snage, integracija, jedinstva i zajedničkih standarda. Ovaj projekat će doprineti daljem napretku Srbije ka EU. Danas smo na gradilištu koje predstavlja prvu komponentu celokupnog projekta. Za ova projekta EU je obezbedila ukupno 242 miliona evra. Ova linija će biti elektrifikovana i opremljena najsavremenijim sistemom, u skladu sa najvišim standardima.

Radovi na obilaznici oko Niša počeće najkasnije 1. juna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će radovi na obilaznici oko Niša početi najkasnije 1. juna i da je reč o projektu od velikog značaja za ljude koji žive u tom gradu. Tokom obilaska radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Niš - Dimitrovgrad na deonici Pirot - Sukovo, Vučić je rekao da je obilaznica oko Niša važan projekat za Nišlije, jer će rasteretiti veliki deo grada, a posebno u Crvenom krstu i Panteleju. "To je za Nišlije ogromna vest, uz sve projekte koje smo radili, uz sve fabrike koje smo doveli, znam da ljudi nisu nikada sasvim zadovoljni, ali ovo su velike stvari za Niš", rekao je Vučić. Kada je u pitanju pruga Beograd-Niš on je najavio da će se u narednom periodu izvoditi radovi u tri faze - prva do Velike Plane, druga Velika Plana - Paraćin i treća Paraćin-Trupale. "To su tri sektora koja ćemo da radimo na pruzi Beograd-Niš, od izuzetnog značaja. Mi time podižemo celo Pomoravlje, podižemo taj smederevski i podunavski deo Šumadije, kompletan nišavski deo Rasinskog okruga", rekao je Vučić.