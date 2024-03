Vučić zatražio veću podršku EU za rekonstrukciju deonice pruge Valjevo-Vrbnica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova na rekonstrukciji i modernizaciji pruge Niš-Dimitrovgrad, na deonici Pirot-Sukovo, rekao je šefu Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuelu Žiofreu da bi bilo dobro da EU više finansijski pomogne oko rekonstrukcije dela pruge na deonici Valjevo - Vrbnica.

"To je najveće parče koje nedostaje. Mi smo radili od Rakovice i Resnika do Valjeva , ostaje Valjevo, Kosjerić, Požega, Užice, Priboj, Prijepolje pa sve do Vrbnice. Sve će mnogo drugačije izgledati kada se to završi", rekao je predsednik.

Žiofre je odgovorio da je to još jedan projekat za koji je EU zainteresovana, da na crnogorskoj strani rade prugu i imaju plan rasta sa dodatnim sredstvima.

Predsednik je rekao da će taj deo biti posebno značajan zbog konekcije sa Barom, Podgoricom i uopšte severom Crne Gore.

"I za nas još važnije - do Prijepolja, Priboja, Užica. Istovremeno, kada završimo autoput do Požege, Priboja i Zlatibora", rekao je predsednik.