Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda, danas je u društvu Bojana Stevića, predsednika GO Lazarevac, posetio ovu opštinu kako bi se upoznao sa napretkom radova na izgradnji gradske pijace i trga sa podzemnom garažom, prilikom čega je istakao da će prioritet grada u narednom periodu biti razvoj prigradskih opština.

- Кada je reč o današnjem povodu za dolazak u Lazarevac, trebalo je da radovi budu završeni još pre nego što sam postao gradonačelnik, ali firma je nažalost propala. Raspisali smo novu nabavku i direkcija će pokušati da što pre nađe izvođača jer ovo blokira čitav centar opštine. Drugi deo radova, koje obavlja „Energoprojekt”, ide svojim tokom, a očekujemo da će se do kraja godine nastaviti zaustavljeni radovi – izjavio je Šapić.

On je istakao da će razvoj opština Lazarevac, Barajevo, Mladenovac i Obrenovac biti prioriteti ove gradske vlasti jer ljudi koji žive u ovim delovima Beograda to zaslužuju.

– To su mali gradovi sami za sebe i potrebno je da uradimo sve da im obezbedimo uslove kakve imaju stanovnici centralnih gradskih opština, a sama činjenica da se nalaze na mestu sa prirodnim lepotama postaje prednost u odnosu na život u centru Beograda. Očekujem da će do kraja 2024. godine, početkom 2025. sve biti potpuno završeno. Lazarevac, kao i bilo koja prigradska opština, ni na jedan način ne sme da bude u nekom diskriminisanom položaju. Zato će ova opština u narednom periodu dobiti daleko veću podršku Grada jer Lazarevac i druge prigradske opštine to zaslužuju – rekao je gradonačelnik.

Predsednik GO Lazarevac, Bojan Stević, zahvalio se gradonačelniku na poseti i podršci Grada na projektima koji će znatno unaprediti uslove života građana Lazarevca.

- Zadvovoljstvo mi je što u ime GO Lazarevac mogu da poželim dobrodišlicu gradonačelniku i da mu se ujedno zahvalim na podršci, jer zaista je Lazarevac dosta toga dobio zahvaljujući Gradu Beogradu. Grad je u prethodom periodu pomogao i na zameni kompletne stolarije na Gimnaziji nakon 40 godina, a sada radimo na rekonstrukciji škola Vojislav Voka Savić i Knez Lazar. Takođe se nadam da ćemo uspeti da do kraja ove godine ugovorimo i izvođenje radova na izgradnji fiskulturne sale za dve srednje škole – zaključio je Stević.

Autor: