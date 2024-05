Šapić: Borča uskoro dobija nov vrtić, a ponovo su raspisane i javne nabavke za kanalizaciju

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas radove na izgradnji vrtića u palilulskom naselju Borča 2 i tom prilikom najavio da bi objekat trebalo da bude završen do septembra, nakon čega sledi opremanje.

Još jedna vrlo važna vest za žitelje ovog dela Palilule, ali i za čitavu levu obalu Dunava jeste da su raspisane javne nabavke za izgradnju kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, te da bi posle pet godina izvođači radova konačno mogli da budu izabrani tokom leta.

Vrtić u Borči 2 moći da primi oko 270 dece, a broj prijavljenih je već dvostruko veći, što pokazuje da je vrtićki objekat u ovom naselju bio preko potreban, naveo je Šapić.

- Ovo će biti jedan od najvećih vrtića u Beogradu, a mislim i najlepših jer je na lepom mestu s velikim dvorištem. Izgradnja vrtića u Beogradu se nastavlja, a među

prvima će biti i objekat u Ovči sa oko 140 mesta - rekao je Šapić.

Kad je reč o kanalizaciji u ovom delu Palilule, stav države je bio da se još jednom pokuša sa EIB-om, s kojim je i potpisan ugovor za finansiranje ovog važnog projekta.

- Već sam govorio da je pet godina čekanja otkad je pokrenut projekat sa EIB-om previše, te da ćemo ukoliko ne budemo mogli da izađemo na kraj raskinuti ugovor i naći drugi način finansiranja. Stav države je bio da ipak pokušamo još jednom sa Evropskom unijom i ja sam to prihvatio, sa stavom da ovoga puta nema popravnog. Insistirao sam da i oni i mi promenimo sve dosadašnje članove svih komisija, što smo i učinili. Obe nabavke su sada raspisane i očekujemo da u toku leta dobijemo izvođače i za kanalizaciju i za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Ukoliko ovoga puta bude došlo do bilo kakvih komplikacija, otvoreno kažem da krivica Grada Beograda ne postoji, i da i ako nakon toga bude stav države da treba to da radimo se EIB-om, ukoliko ja budem vodio grad, da mi u tom projektu nećemo učestvovati, pa nek onda onaj ko je doneo tu odluku za nju pred građanima preuzme odgovornost, ja neću. Ne želim da verujem da je i do sada, ovih 5 godina, postojala bilo kakva vrsta opstrukcije, ali je činjenica da se stajalo u mestu. Dobili smo ovoga puta sve moguće garancije iz EIB-a, Kancelarije Evropske Unije i ambasadora EU, da će sve uraditi da dobijemo konačno izvođača, a opet ponavljam, sve što je do nas, mi smo uradili, uz moj dodatan lični angažman - naveo je Šapić.

Projekat je izuzetno kompleksan, ocenio je Šapić, ali pet godina je zaista mnogo i stvarno "krajnja je vreme". Ipak, izrazio je nadu da će ovog puta, nakon nekoliko meseci pregovora i uz njegov poseban angažman, realizacija konačno početi i da ćemo na leto dobiti izvođače radova.