Šapić: Završeno novih sto parking mesta u novobeogradskim blokovima, do kraja godine, biće ih 510

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas novoizgrađena parking mesta u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu i tom prilikom izjavio da je ovo jedna od deset lokacija na kojima se grade kao i da će ih do kraja godine, kako je i najavio, biti 510 u ovim novobeogradskim blokovima.

- Ovo je jedan od parkinga koje smo obećali pre par meseci, jedna od deset lokacija, Ovde će biti oko stotinu novih parking mesta, dve smo već završili sa oko 50 mesta i očekujem da će do kraja godine biti onako kako smo i najavili, da će biti novih 510 parking mesta. Dobar deo detinstva sam proveo u Bloku 70 i jako dobro znam šta znače parking mesta, u ovom delu grada, posebno za ovaj deo blokova jer oni su građeni u periodu kada nije bilo podzemnih garaža. Mislim da ova parking mesta suštinski menjaju kvalitet svakodnevnog života ljudi koji žive u blokovima - rekao je Šapić.

On je podsetio da je najveći problem bio upravo problem imovine te da je prvo što je pitao kada je došao na mesto gradonačelnika bilo da li je to moguće sprovesti.

- Rekli su mi da nije. Posle određenog vremena opet sam se vratio tom pitanju i video sam ogromne neiskorišćene površine koji nisu ni zelene površine i koje praktično ničemu ne služe. Kada sam rekao službama da provere rekli su da je možda i moguće. Tako smo uspeli da nađemo rešenje za površine za koje je uvek bilo reči da ne mogu da postanu parking mesta. Samo ljudi koji žive ovde znaju koliko će im to značiti, zbog čega mi je, kao Novobeograđaninu i bivšem predsedniku te opštine mnogo drago da smo sa tog aspekta promenili svakodnevni život naših sugrađana na bolje - ukazao je Šapić.

On je podsetio da je cena garaže od 150 parking mesta oko 15 miliona evra, dok će ovih 510 parking mesta Grad Beograd koštati nešto više od milion evra.

–Takođe da bi se napravila jedna garaža potrebno je vreme, koja je samo na toj poziciji i pitanje koliko bi je rezidenti tog kraja koristili, s obzirom da građani vole da parkiraju u blizini svojih kuća. Očekujem da ćemo na zimu obići sva sređena parking mesta, uz mogućnnost da bude više od 510 novih parking mesta – najavio je Šapić.

Takođe je ukazao da je Prvremeni organ Grada Beograda pre više od dve sedmice doneo odluku da sve površine u vlasništvu Grada ili Republike mogu da se pretvaraju u parking zone, a bez potrebe menjananja Plana detaljne regulacije.

- Promena Plana detaljne regulacije je ranije trajala više od godinu i po dana da bi mogla da se u tom delu grada uvede zona. Zona znači da njihovi rezidenti, tj oni koji žive u tom delu grada za samo 500 dinara mesečno mogu da imaju svoje parking mesto. Svi ostali plaćaju punu cenu koja u zavisnosti od zone iznosi od 45 do 60 dinara po satu - ukazao je Šapić.

Nove mere će uveliko da olakšaju funkcionisanje Novobeograđana jer su procene da dnevno na posao dođe oko 150.000 ljudi na Novi Beograd, precizirao je Šapić.

Šapić je istakao da masovno dobijaju zahteve za uvođenje zona, kao i da postoji čuđenje zašto treba po godinu i po dana da bi se donela odluka da se uvede zona.

–Ovom odlukom možemo ozbiljno da rešimo problem parkiranja, jer ćemo rezidente da favorizujemo. Očekujem da ćemo u sledećem periodu u značajnoj meri da uvodimo zone širom grada Beograda i da će ljudi biti zadovoljni – rekao je on.

On je naglasio da bi bilo lepo da oni koji su lomili table sa obaveštenjima o izgradnji mesta objasne šta sada ovde ne valja i šta je to što je sada lošije nego što je bilo.

- Ili je to samo bila reakcija na to što je navodno, Šapić došao u predizbornoj kampanji da nas malo laže. Dakle, nikoga Šapić nije lagao, i sve što sam obećao trudio sam se da ispunim, a i za ono što nisam uspeo dao sam razlog zašto i nastavio da se borim za to - rekao je Šapić.

On je istakao da život ne počinje i ne završava se izborima već se nastavlja i posle njih.

- Ovo je upravo potvrda toga i zato neka je srećno ljudima koji ovde od petka budu parkirali svoje automobile. Do kraja sledeće godine otvorićemo 2.600 parking mesta, a u poslednjih deset godina je, prema procenama izgrađeno 1.250 mesta, zajedno sa garažama. Mi ćemo to, za ove dve, dve i po godine koliko ja imam priliku da vodim grad to duplirati. Parkinga istina nikada nema koliko treba, oni su problem svih velikih gradova u svetu ali je glupo da se to meni zamera jer je to upravo jedna od stvari na kojima smo očigledno najviše uradili i na kojima ćemo tek raditi – rekao je Šapić, podsetivši da će i kod pijace na Bežanijskoj kosi biti izgrađeno dodatnih 90 mesta.