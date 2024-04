Šapić: Do kraja godine novih 510 parking mesta na Novom Beogradu

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić rekao je danas, prilikom obilaska novih parking mesta u Gandijevoj ulici na Novom Beogradu, da će u ovom delu grada do kraja godine biti otvoreno 510 novih parking mesta.

- Očekujemo da ćemo sa novih 510 mesta koje smo najavili i koje ćemo da uradimo do kraj godine rešiti problem parkiranja. Sa ovih 510 parking mesta suštinski se menja kvalitet svakodnevnog života ljudi koji žive ovde u blokovima - rekao je Šapić.

On je istakao da je najveći problem bilo kako rešiti imovinska pitanja, jer nije bilo u početku moguće naći rešenje.

- Onda su mi posle 10 dana rekli, a možda je i moguće. Posle nekih mesec dana našli rešenje kako je moguće da upravo površine, za koje je uvek bilo objašnjenje, da ne mogu da budu parking su postali parking prostor ili će postati. Samo oni ljudi koji ovde žive znaju koliko će im to značiti - rekao je Šapić.

Istakao je da će u petak biti otvoren prvi završeni prostor parking mesta, a kako se budu završavala druga tako će se i otvarati.

On je dodao da za jednu garažu da se napravi od 150 parking mesta, cena investicije je negde oko 15 miliona evra.

- Nas će ovih 510 parking mesta da koštaju nešto oko miliona evra. Da biste napravili jednu garažu vam treba nekoliko godina, ona stoji samo na jednoj poziciji i pitanje je koliko su ljudi spremni, jer vole ljudi da parkiraju blizu svoje kuće, koliko bi ona bila zaista korišćena od meštana, to jest ljudi koji žive u tom kraju grada. A ovim ćemo omogućiti svima onima koji žive da mogu ispred svoje zgrade da parkiraju auto - dodao je Šapić.

Šapić je podsetio da je na Privremenom organu doneta odluka da od sada sve površine pod vlastništvom grada ili republike mogu da se pretvaraju u parking zone, i da ne mora više da se menja Plan detaljne regulacije kao do sada, koji je trajao obično neki godinu i po dana pre uvođenja zone.

- Šta znači zona? Znači da ljudi koji žive u tom delu grada, rezidenti, za samo 500 dinara mesečno mogu da parkiraju svoj auto tu gde žive. A da svi drugi koji tu ne žive, jer nemaju adresu prijavljenu na toj lokaciji, plaćaju onu cenu u zavisnosti od zone koja je - rekao je Šapić.

On je rekao da smatra da će to posebno da uvede red i da olakša, naročito ljudima na Novom Beogradu, jer ogroman broj ljudi dođe na Novi Beograd, prema procenama više od 150.000 ljudi dnevno uđe na Novi Beograd da bi radili.

Šapić je napomenuo da je do sada odluka bila da su samo javne površine mogle da se pretvaraju u zone i da se zoniraju, a gde je bila imovina grada ili republike, nije moglo da dođe do promena Plana detaljne regulacije.

Istakao je da je plan da se do kraja sledeće godine otvori 2.600 parking mesta.

- U prethodnih 10 godina je procena od 2013. do 2023. da je izgrađeno oko 1.250 novih parking mesta, zajedno sa garažama. A mi ćemo samo za dve ili dve i po godine, koliko ja imam priliku da vodim grad Beograd, to duplirati u odnosu na period prethodnih 10 godina. Parking mesto je jedan od najvećih problema svih velikih urbanih i razvijenih gradova - rekao je on.

Istakao je da na Bežanijskoj kosi se radi novih 90 mesta za parkiranje.