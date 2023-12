Šapić: Višnjička banja dobija vrtić, osnovnu školu, a proširenjem Slanačkog puta omogućava se dobra saobraćajna veza sa centrom grada

Predsednik Privremenog organa Grada Beograda Aleksandar Šapić najavio je danas da će Višnjička banja u narednih nekoliko godina dobiti novi vrtić i osnovnu školu, a u planu je i proširenje Slanačkog puta. Šapić je rekao da će izgranja ovih važnih projekata, kao i proširenje saobraćajnice početi naredne godine.

– U ovom delu grada niče veliko nasalje, grad se širi, a proširena Višnjička ulica, koja je žila kucavica ovog dela Palilule, već je značajno rasteretila saobraćajnu komunikaciju sa centrom – naveo je Šapić.

On je rekao da je u ovom delu grada i ranije bio problem sa školom i vrtićem, kao i infrastrukturom.

– Kada je u pitanju izgradnja osnovne škole imovina je potpuno rešena i obejkat će se prostirati na površini od dva hektara. Moderna škola će biti namenjena za obrazovanje 900 dece. Sledeće godine ulazi u plan i program Grada i po dinamici potrebno je godinu dana za izradu projektne dokumentacije. Očekujemo da bi objekat trebalo da počne da se gradi krajem sledeće godine i nakon godinu, godinu i po dana ovde ćemo imati veliku školu – istakao je Šapić.

Prema njegovim rečima, izgradnja vrtića je planirana tik uz školu, a namenjen je za boravak 270 mališana.

– Vrtić je ovom kraju takođe neophodan. Naredne godine i taj projekat ulazi u plan Grada. Objektivno je da i njegova izgradnja počne do kraja sledeće godine. Odluka je doneta, novac je obezbeđen i ostaje samo da sve to realizujemo – naglasio je Šapić i dodao da će Grad započeti novi princip koji podrazumeva da će se uz objekat nove škole graditi i vrtić.

Govoreći o proširenju Slanačkog puta Šapić je rekao da se završetak eksproprijacije očekuje početkom 2024. godine, te će saobracajnica dobiti još dve trake.

– Tada ćemo imati potpuno prokrvljen saobraćaj i dobru vezu sa ostalim delovima grada – rekao je Šapić.

On je istakao da je potpisan i ugovor za izgradnju tunela, tako da će za nekoliko godina iz Višnjičke banje do Novog Beograda moći da se stigne za oko 15 minuta.

– Proširenom Višnjičkom ulicim ulazite u Despota Stefana, te odmah u tunel, zatim dva kilometra tunela ispod centra grada i izlazi se kod Ekonomskog fakulteta direktno na novi Savski most. To će biti verovatno najveći saobraćajni projekat u Beogradu i suštinski će promeniti saobraćajnu sliku grada. To će najviše i značiti građanima Višnjičke banje. Imam utisak da je ovaj deo grada bio nekako zaboravljen godinama, a objektivno je na par kilometara od centra. Bio je infrastrukturno i saobraćajno neadekvatno povezan. Širenje Beograda i broj stanovnika prevazišao je infrastrukturu koja je ovde bila. Mislim da svi građani koji žive ovde treba da se raduju – naveo je Šapić i dodao da se Beograd neće odreći nijednog dela grada.