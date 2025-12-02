Problem PROŠIRENIH PORA na koži može se rešiti OVAKO - Jedna stvar je KLJUČNA

Reč "pore" ima preko 3 milijarde poseta na Google pretraživaču, a pitanje broj jedan je sasvim očekivano - kako se otarasiti proširenih pora? Nažalost, one su problem velike većine, a stručnjaci su saglasni u jednom - da biste rešili ovaj problem, biće potrebno mnogo truda.

Lepi ste baš takvi kakvi ste, ali, ukoliko ipak želite da se pozabavite svojim proširenim porama, dermatolozi i stručnjaci pripremili su određene savete koji vam mogu pomoći.

Šta su vidljive pore?

One možda izgledaju kao male tačke na površini kože, ali su zapravo otvori za folikule dlake. Postoje dve različite vrste pora - jedne koje oslobađaju sebum, a druge znoj. Zapravo, prosečna odrasla osoba ima oko 5 miliona pora na telu i 20.000 na licu, ali većina ih se ne vidi.

Šta izaziva proširene pore?

Za to da li ćete ili ne imati proširene pore uglavnom je zaslužna genetika, međutim, i drugi faktori mogu uticati. Na primer, prekomerna proizvodnja sebuma čini da pore izgledaju veće. Ako se ulje, toksini, prljavština i šminka skupljaju u porama, to ih može opteretiti i rastegnuti, čineći da deluju veće nego što stvarno jesu.

I starost utiče na veličinu pora, ali i sunce koje dehidrira kožu, kao i neadekvatni proizvodi za čišćenje, teška šminka i slično.

Da li se pore otvaraju i zatvaraju?

Sigurni smo da ste barem jednom na društvenim mrežama videli trik u kom akteri tvrde da se pore otvaraju i zatvaraju kada naizmenično koristite toplu i hladnu vodu. Međutim, istina je da pore nemaju prozore ni vrata, niti mišiće da bi se mogle ponašati na ovakav način.

Hladna voda utiče na sužavanje krvnih sudova čineći trenutno pore manjim, a topla voda i para razmekšavaju sebum i ostatke unutar pora i samim tim, lakše se mogu istisnuti, iako ne bi trebalo to da radite. Međutim, malo nakon ovog "tretmana" vaše pore vratiće se u pređašnje stanje.

Možete li se rešiti proširenih pora?

Nažalost, ovako nešto u bukvalnom smislu nije moguće. Jednom kada se rašire, teško ih je vratiti u normalno stanje, a bitno je da zapmtite da proširene pore mogu postati veće ukoliko im to dozvolite pogrešnim pristupom koži.

Kako možete minimizirati pojavu proširenih pora?

Na prvom mestu, lice morate čistiti dva puta dnevno, a piling treba da korisitite dva puta nedeljno kako biste uklonili suvišna ulja, nečistoće i sebum. Preporuka je i da minimalizujete izlaganje suncu, jer UV zračenje razgrađuje kolagen i elastin, a nanošenje SPF-a je od vitalnog značaja.

Prevencija je ključna u slučaju proširenih pora. Nekad je bitnije sprečiti ih da se prošire, nego ih smanjiti. Stručnjaci kažu da je bitno da imate pravilan plan za negu kože, a preporučuje se upotreba medicinskih proizvoda poput salicilne kiseline, alfa hidroksi kiseline, glikolne kiseline, retinola i nekomedogene šminke, odnosno lagane šminke koja vam neće začepiti pore.

Prajmeri takođe mogu pomoći jer će zagladiti površinu kože i dati utisak manjih pora. Naravno, ukoliko koristite prajmere, veoma je bitno da lice svaki put na kraju dana dobro operete, a u ovom slučaju i double clense metoda može dati fantastične rezultate.

Autor: Zorica Lazarević