Sprečite kondenzaciju na prozorima: Evo kako da budu suvi tokom zime

Dok je napolju hladno, unutrašnji prostori često postaju sklonište puno topline. Ali ova toplina dolazi sa izazovom – većom koncentracijom vlage u vazduhu – kapljicama na prozorima.

Zašto dolazi do kondenzacije?

Kada topli unutrašnji vazduh dođe u kontakt sa hladnom površinom, kao što su prozori, vlaga u vazduhu postaje tečna. Ova pojava može izazvati neprijatne kapljice vode koje često dovode do buđi i lošeg kvaliteta vazduha. Dobra vest je da postoje jednostavni načini da se to spreči bez dodatnih troškova!

Jednostavna rešenja sa domaćim proizvodima

1. Koristite so da biste apsorbovali vlagu

Kuhinjska so je odličan prirodni apsorber vlage. Stavite šolju soli na prozorsku dasku ili blizu prozora. So će apsorbovati vlagu iz vazduha i smanjiti kondenzaciju. Kada se so pokvasi, jednostavno je zamenite novom.

2. Soda bikarbona

Soda bikarbona je još jedno odlično rešenje. Sipajte je u plitku posudu i stavite blizu prozora. Osim što upija vlagu, neutrališe i neprijatne mirise u prostoriji.

3. Korišćenje pirinča

Pirinač je poznat po tome što upija vlagu. Napunite staru čarapu ili malu vreću pirinčem i stavite je na prozorsku dasku. Pirinač će delovati kao jednostavan i efikasan odvlaživač.

4. Peškiri za uklanjanje vlage

Ako se kapljice vode nakupljaju na prozorima, obrišite ih mekim, suvim peškirom ili starom majicom. Ovo sprečava da vlaga uđe u okvire ili da izazove buđ.

5. Sirće za čišćenje prozora

Alkoholno sirće nije samo sredstvo za čišćenje, već sprečava i stvaranje buđi. Pomešajte jedan deo sirćeta i jedan deo vode i poprskajte staklo. Sirće će sprečiti zadržavanje vlage na prozorima.

6. Sveće ili led lampice

Upalite sveće ili led lampice na prozorskoj dasci. Toplota sveće će blago podići temperaturu na površini stakla i smanjiti mogućnost stvaranja kondenzacije.

Autor: Marija Radić