Stavite OVU biljku desno od ulaznih vrata: Prosperitet i sreća useliće se u vašu kuću

Feng šui je drevna kineska nauka koja mnogima donosi blagostanje i osećaj harmonije. Prema pravilima te filozofije, postoji biljka koja privlači novac i poslovne uspehe, a u pitanju je krasula.

Naravno da vam sama biljka, koju još zovu i „drvo novca“, neće doneti pare i zagarantovanu uspešnu karijeru, ali kažu da ona zapravo i „radi“ po principu pozitivnih vibracija koje vas mogu motivisati da budete bolji u onome što radite i to tako da tako zaradite više novca.

Krasula ne samo što pozitivno utiče na posao i privlači energiju novca, već se u Aziji čak prenosi sa kolena na koleno. Neka verovanja nalažu da je treba držati u glavnoj prostoriji u domu jer bi jedino tako ukućanima mogla da donese više novca, dok drugi smatraju da je ipak hodnik pravo mesto za nju. Ako želite napredak, potrebno je obezbediti dobar protok energije. Upravo zato neki misle da je to i razlog zašto krasulu treba držati u hodniku sa desne strane, blizu ulazih vrata.

Hodnik je, naime, mesto protoka energije u svakom domu, pa je simbolično treba postaviti baš tu kako bi novac „tekao“.

Ime krasule, takođe, potiče iz kineske legende. Prema predanju, jedan siromah se molio bogovima da mu donesu bogatstvo. Kada se vratio na svoje imanje zatekao je ovu biljku u zemlji, a niko nije znao otkud se tu stvorila, niti odakle potiče. Seljaninu se od tog momenta sve u životu preokrenulo i zaradio je mnogo novca zbog plodnog zemljišta.

Drugi nazivi za nju su i „dolar drvo“, a ime je dobila zbog listova ovalnog oblika koji podsećaju na kovanice novca.

U prirodi krasula raste na peščanom ili kamenitom tlu. Simulirajte to prirodno okruženje i to tako što ćete pomešati zemlju, pesak i perlit, pa sjedinjenu masu staviti u saksiju. Biljci je potrebna jaka svetlost da bi dobila živopisne boje listova, ali puno sunca ih može spržiti. Sprečite to tako što ćete drvo novca staviti u delimičnu senku, ali gde ipak može dobiti dovoljno svetla.

Krasula se lako razmnožava reznicama stabljika ili listova. Da biste to uradili odrežite zdrav list ili zdravu stabljiku sa nekoliko listova. Stavite reznicu na čisto i suvo mesto i ostavite da raste i pusti koren. Kada su vaše reznice ukorenjene, možete ih posaditi u saksiju. Razmnožavanje se najbolje sprovodi tokom vegetacije, za vreme proleća i leta.

Drvo novca zahteva umerenu temperaturu sa niskom vlažnošću kako bi se ravnomerno razvijalo. Iako dobro podnosi sunce, potreban je oprez kako se biljka ne bi osušila. S druge strane, ta biljka je poznata kao ona mesnatih listova, ali neophodan je oprez budući da se prekomernim zalivanjem takođe može uništiti. Ukoliko primetite da vam opada lišće sa biljke, to je jasan znak da ste je previše zalivali. Naime, ona se zaliva veoma retko. Pravilo je da se gornji sloj zemlje osuši na dodir pre sledećeg zalivanja. Češće zalivanje im je potrebno tokom letnjih meseci i visokih temperatura. Zimi zalivanje svedite na minimum.

Autor: Marija Radić