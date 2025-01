Evo zašto je Donald Tramp toliko 'narandžast': Šminkerka otkrila njegovu tajnu

Sada kada se Donald Tramp vratio u Ovalnu kancelariju, nije prošlo mnogo pre nego što se ponovo prisetičo njegove neobične narandžaste boje tena.

Milioni širom sveta pratili su sa nestrpljenjem kako gospodin Tramp preuzima svoj drugi četvorogodišnji mandat u Beloj kući, dok su mnogi spekulisali o njegovim prvim potezima na vlasti. I dok se o njegovoj politici puno govori, široko se spekuliše i o "narandžastom" izgledu 47. predsednika.

Ovog 78-godišnjaka predugo prate glasine da koristi lažni ten i bronzer, a fotografije često prikazuju fleke različitih nijansi na njegovom licu.

Pa iako "lažni ten" može da pomogne svakome ko je pomalo bleđi da se oseća "sigurnije", naročito u zimskim mesecima, svima je u glavi pitanje "zašto gospodin Tramp tako obilato koristi obojeni losion?" Odgovor na to možda može da da šminkerka Safija Koks, koja iznosi svoj sud o tome šta on koristi i zašto.

Dok neki misle da je preterao sa sunčanim krevetima, Safija je rekla: „Sto procentno sam sigurna da ovo nije od sunčanja, jer bi tada ton bio potpuno drugačiji. Zato mislim da koristi neki oblik lažnog tena ili neki obojeni hidratantni krem sa bronzerom, a zatim koristi puder s njim. Definitivno je to neki kremasti proizvod koji koristi i verovatno ga matira nakon toga jer je previše narandžast".

Kako kaže mogu da se vide ivice oko njegovog lica: "Ako pogledate pažljivo njegovu liniju kose, ona je veoma bleda, a to nije od sunčanja; on nanosi neki kremasti proizvod.“

Jasno je da je Tramp tokom godina koristio sve više i više ove misteriozne kreme, a Safija smatra da bi njegovo prekomerno korišćenje moglo biti odgovor na nesigurnost.

„Mislim da se njegov način šminkanja menjao tokom godina, i mislim da je kako je stariji, verovatno postao malo nesigurniji. Neprestano promenljiva narandžasta nijansa postala je tema mnogih internet diskusija i memova - sa ljudima koji se pitaju zašto voli da bude tako narandžast.

On ima puno fotografija i kamere su uvek usmerene na njega, pa mora da misli da je to dobar izgled, a neki ljudi kažu da, kada je pod stresom, koristi više tena. Ako pogledate fotografije njega prema kraju kampanja, on je mnogo narandžastiji“, podelila je Safija.

Mnogi tvrde da bi Tram mogao da ima i tzv. "slepoću prema lažnom tenu" i ovo je nešto s čim se šminkerka slaže. Ovaj termin je postao popularan na TikToku u trendu kada je otkriveno da mnogi ljudi imaju "slepoću prema obrvama". Čudni trend se zapravo odnosi na ono što piše - nesvesni ste kako loše izgledaju vaše obrve.

„On ima narandžastu slepoću ili slepoću prema lažnom tenu, i mislim da to ne shvata“, izjavila je šminkerka. „To nije lepi bronzer, ne izgleda kao da je upravo sišao sa aviona, on jednostavno izgleda kao da je na sebe naneo previše lažnog tena. To je bizarno. Ali, ili je on stvarno nesiguran i koristi to za samopouzdanje, misleći da izgleda dobro, ili je pametan i radi to da bi ljudi pričali o njemu.“

Autor: Marija Radić