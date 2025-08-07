Zakopajte 4 smokve u saksiju sa zemljom i gledajte čudo: Viralni hit koji ćete obožavati

Pogledajte kako nastaje nova sadnica smokve iz samog ploda – bez reznica, bez presađivanja

Ako volite da eksperimentišete sa biljkama kod kuće, trik sa smokvama koji postaje viralan mogao bi da vas oduševi. Sve što vam je potrebno jesu četiri sveže smokve i malo zemlje – i ubrzo ćete imati nove sadnice bez mnogo truda i bez skupih alata. Ova jednostavna metoda razmnožavanja smokve postaje hit među baštovanima širom sveta.

Šta se dešava kada zakopate smokve u saksiju?

Razmnožavanje smokvi pomoću plodova je prirodan i veoma učinkovit način da dobijete novu biljku. Zakopavanjem četiri smokve u vlažnu zemlju i uz stvaranje mikroklime, možete stimulisati razvoj korena i rasta mladica u roku od nekoliko sedmica.

Sve više ljubitelja biljaka deli svoje uspehe na mrežama, prikazujući kako su im iz smokvi počele nicati male sadnice koje se potom razvijaju u zdrava stabla. Ova metoda se posebno preporučuje početnicima koji žele jednostavan i brz način za uzgoj korisnih voćki kod kuće.

Zašto baš smokva?

Smokva (Ficus carica) je mediteranska biljka poznata po svojim slatkim i hranljivim plodovima. Osim što je izuzetno ukusna, smokva je i bogata vitaminima, vlaknima i antioksidansima. Može rasti kao drvo ili grm, a uspeva i u saksijama na terasama, balkonima i manjim dvorištima.

Ukoliko je pravilno negujete, smokva može rađati svake godine i doneti vam obilje plodova čak i u urbanim uslovima.

Kako zakopati smokve i započeti uzgoj: korak po korak



Odaberite saksiju: Koristite duboku saksiju (minimum 30-40 cm dubine) sa otvorima za drenažu.

Pripremite zemlju: Koristite mešavinu plodne baštenske zemlje, peska i komposta za optimalan protok vode.

Pripremite smokve: Uz pomoć noža, odstranite vrh svake smokve, ostavljajući deo stabljike koji ćete zakopati.

Zakopajte plodove: Rasporedite četiri smokve ravnomerno u zemlju, na dubinu od 5-8 cm, i prekrijte ih zemljom.

Zalijte i pokrijte: Zemlju blago zalijte i saksiju pokrijte providnom plastičnom posudom ili folijom kako biste stvorili efekat staklene bašte.

Sačekajte nicanje: Nakon 3 do 4 sedmice, primetićete prve izdanke. Kada narastu do 10 cm, presadite ih u posebne saksije.

Briga o mladim sadnicama smokve

Kada se pojave prvi izdanci, važno je obezbediti dovoljno svetla i topline. Idealna temperatura za rast je između 20 i 30°C. Zalivajte umereno, samo kada je gornji sloj zemlje suv. U početku ih ne izlažite direktnom suncu.

Za brži razvoj, možete ih jednom mesečno prihranjivati organskim đubrivom. Veoma je važno zaštititi mlade biljke od insekata i gljivica, pa povremeno prskanje prirodnim preparatima može pomoći.

Iznenađujuće jednostavan trik za domaći uzgoj smokvi

Ova metoda ne samo da je jednostavna, već i daje odlične rezultate bez velikih ulaganja. Ako imate četiri smokve viška – nemojte ih baciti! Zakopajte ih u saksiju, obezbedite osnovne uslove i posmatrajte kako iz ničega nastaje nova biljka. Smokva ne samo da će ukrasiti vaš dom, već će vam uzvratiti zdravim i ukusnim plodovima, piše Ona.rs.

Autor: S.M.