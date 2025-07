TOTALNI HIT! Gastoz nasmejao i Milenu forom na njen račun, gledatetljka ih prekorila: Nekulturni ste i NEVASPITANI (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ana Radulović poželela je dobro veče narednom gledaocu.

- Dragica je, zovem iz okoline Leskovca. Ana, Vama kapa do poda, ovo što ste vi noćas izdržali, zaslužujete kapu do poda. Ja imam poprilično godinica i pratim rijaliti od pre 100 godina...Ni vi me Milena ne uvažavate. Slušam kako se cele noći svađaju i ne dozvoljavaju nam da kažemo par reči. Mislim da je bezobrazno, nevaspitano i nekulturno. Ja sam rođena u selu i što nisam dama sa asfalta, jer slušajući psovke i uvrede - rekla je gledateljka.

- Ovo je rijaliti, tamo se živi, uđite u sezonu 9, izvolite - rekla je Kačavenda.

- Mi vas slušamo danima i mesecima. Kažite da uđem u rijalitiju, niste u rijalitiju, vi ste, kako sami kažete, dobili velike pare da uđete. Ja sam rasla uz televizor i gledam sve što meni prija, godinama gledam u rijaliti - rekla je gledateljka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić