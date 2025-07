Bez dlake na jeziku: Mateja otkrio koliko su Aneli i Anđela sujetne na Sofi, ona priznala da li ju je Gastoz UGROZIO u rijalitiju! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelji radio-emisije Teodora Delić i Danilo Dačo Virijević ugostili su Mateju Matijevića i Sofi Tikačenko, a njih dvoje su govorili o sujeti cimera koju su osetili nakon dominacije na "Elitoviziji".

- Kod koga si najviše primetio ljubomoru na Sofi i na njen uspeh? - pitao je Bebica.

- Video sam face ljudi koji su očekivali poene, imajući u glavama da su favoriti, dok smo dobijali 12 poena. Anđela, sigurno i Aneli, sve devojke koje se osećaju istaknuto ovde. Ja kod Ene to nisam video i mislim da nam je od srca čestitala, ona nije izašla s namerom da pobedi. Glavne su Anđela i Aneli - govorio je Mateja.

- Čuli smo da je Sofija osoba koja to komentariše, kako komentariše to što Sofi ide na intervjue. Da li je osetila sujetu? - pitala je Teodora.

- Nisam primetio što se tiče Elitovizije, ali sam primetio sujetu kad je bila u priči sa Gastozom, da negoduje i da se odvojila od nje, a kad se Sofi isključila iz priče Sofija se sama ubacila u priču, nametala njenu povezanost sa Gastozom. Tad mi je delovalo da joj smeta jer je Sofi povezana sa Gastozom i da bi želela da je na njenom mestu - pričao je Matijević.

- Da li Sofi može da bude favorit? - pitao je Dačo.

- Ja bih najviše voleo da svi padnu na d*pe koji očekuju nagrade i misle da su top pet. Najviše bih voleo da bi ona koja je mlada i hrabrsa došla kod nas u rijaliti, naučila jezik, pokazala kulturu, odmerenost, sve lepo je pokazala, nikome nije želela loše, nije se svađala, nije povisila ton. Iz godine u godinu se nadam da narod prepoznaje prave stvari. Jako bih voleo, organizovao bih joj pobedničku žurku koliko bih bio srećan - govorio je on.

- Sofi, da li si osetila sujetu i ljubomoru jer si istaknuta? - pitala je Teodora.

- I neko da ima ljubomoru i sujetu neka budu jer mene to ne ugrožava. Kad nas je jedino došao Gastoz i rekao da je razočaran zbog poena koje je dobio. Nije imao sujetu prema meni, ali nije bio zadovoljan svojim poenima. Drugi ako su imali sujetu to nisu pokazali. Ni Dača nije pokazao sujetu, nego nas je pohvalio i rekao da ja nisam ništa loše pokazala - govorila je Sofi.

- Da li smatraš da te je Gastoz uvukao u celu priču, a da ti nisi želela da budeš deo toga? - pitala je Teodora.

- On je mene uvukao jer me je uzdigao od januara. Meni nije smetalo kad me je hvalio. Ja sam bila ta koja je naglas pričala šta mislim i da mu se dopadam, a ako bih ćutala niko ne bi ni pričao o tome, nego su ignorisali. Ja dok to nisam iznosila svi su ćutali kao da to ne postoji, a kad sam iznela bio je Gastoz na mojoj strani, tako da on meni nije ništa kriv i bio je na mojoj strani - nastavila je Sofi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić