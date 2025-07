HAOS ZA STOLOM! Anđela otkrila da je zatekla Sofi i Gastoza kako se MUVAJU, pukla ponovo TIKVA, Mateja ZAURLAO na nju: Nemoj ti na mene, ja... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Tokom emisije "Pitanja starih elitara", prvo pitanje postavio je Marko Đedović.

- Pitanje za Anđelu, kada ćeš prestati da se ponižavaš i da glumiš paćenicu - pitao je Đedović.

- U pravu je Marko, šta da mu kažem, ne treba da provodimo vreme zajedno...On je taj koji potencira komunikaciju sa mnom, ali ja pristajem na to da provodimo vreme zajedno, meni to ne treba, slažem se - rekla je Anđela.

- Užas, blam, baš me je sada iznervirala, Đedović je ubo u metu...Aham, da, obratio sam se Sofi i evo vam reakcija - rekao je Gastoz.

- Vrlo me nervira kada lažeš. Ljubavna tuširanja ne mogu da gledam, to je to, ne odgovara mi - rekla je Anđela.

- Devojka može da radi šta hoće, ja ne čekam nikoga i ništa, nisam ni u kakvom odnosu, nemoj ti na mene - rekao je Mateja.

- Šta si zatekla ti - pitala je Ivana.

- Ništa, ušla sam u nezgodnom momentu, neprijatno mi je bilo da gledam muvanje - rekla je Anđela.

- Nije me iznenadilo, već duže vreme primećujemo da se ponižava kada je njihov odnos u pitanju. Ne mroam ja tebi ništa da objašnjavam, šta te boli ku*ac - rekla je Kačavenda.

- Ja bih baš da čujem zbog čega se ponižava - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić