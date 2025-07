Šok: Pegi uporedio Sofi i Anđelu, evo koja je po njegovom mišljenju bolja za Gastoza! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Dušica Jakovljević u studiju je ugostila Pegija, prijatelja Nenada Marinkovića Gastoza. On je komentarisao aktuelna dešavanja i njegov turbulentan odnos sa bivšom devojkom Anđelom Đuričić, ali i simpatije prema Sofi Tikačenko.

- Nenad da je ušao u vezu sa Sofi lagano bi se prošetali kroz rijaliti. Mislim da je najveći problem bio jer ona nije ušla na početku, nego kad je on već bio sa Anđelom u vezi. Kome neće prijati ta energija pozitivna? Nije mi jasan Mateja, hoće, pa neće i drži je na čekanju. Možda on ne zna šta će biti posle i da li će ona da ode... Ja ne vidim razlog jer mu se dopala od starta. Mateja ima nos da nanjuši dobre osobe, on je brzo skontao Anđelu, a o Aneli da ne pričamo. Aneli je sama proglasila da se oni zabavljaju i to je kratko trajalo - govorio je Pegi.

Autor: A. Nikolić