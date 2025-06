Jedva čekam superfinale da ti MAHNEM: Aneli urnisala Gastoza, žestoko potkačila Sofi, a onda je Peja ZAURLAO na Enu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Što se tiče Gastoza, moj i Gastozov odnos se zna već duže vreme kakav je. On je meni jedna najljigavija osoba koju sam znala, a upoznala ovde. Jedan ljigavac, lažov, smatram da ovaj čovek nema ljubavi ni za koga, osim za samog sebe. On svoje partnerke jeste voleo, ali je uvek ispred stavljao sebe...Znam koliko je voleo Naidu, ali je sve prokockao zbog alkohola. I Anđela i Gastoz mi foliraju, a najviše Gastoz. Upoznala sam ga ko je, ne mogu da mu nađem nijednu vrlinu, a on je čovek koji me je upoređivao sa osobama koje je muvao sam. Mene si zvao i došao si zbog mene u Sarajevo i platio si mi kartu do Beograda da snimim spot. Zorica Dukić te je izbacila iz stana i promenila je bravu zbog mene, jer je našla poruke da je on meni pisao. Pošto je aludirao da sam otišla na drugu stranu, ne, nisam otišla na drugu stranu, ja sam ostala s njegovim drugarima, otišla ujutru kući, a on je bio umoran. Njegovog prijatelja sam jedva prepoznala ovde na završnoj žurki - rekla je Aneli.

- Lik se nije promenio, a vi tumačite kako je moguće da ga se ne seća - rekao je Gastoz.

- Ni sa jednim njegovim drugom nikada nisam bila, ni sa kim iz Beograda nikada nisam bila, jedino što sam bila jeste ovo u rijalitiju...Naida jeste lepa i zgodna, tako i treba da pričaš o bivšoj devojci, a jedna ti je ovde - rekla je Ahmićeva.

- Ne znam što se nasmejala kada je saznala da Asmin nije sa Stanijom - rekao je Gastoz.

- Ne branim sada Anđelu, govorim samo kako jeste, realno...On je nula od čoveka - rekla je Aneli.

- Batali me, brani Marka Stefanovića, a mene blati sa tom facom folirantskom. Ja sam tražio u tebi anđela, dok si ti u meni tražila đavola. Batali me, kao da ne postojim - skočio je Peja.

- Što skačeš ako te boli ku*ac - rekla je Ena.

- Otkud ti pravo da kažeš da si me volela?! Nemaš pravo - rekao je Peja.

- Njemu se prebacuje što je nekom rekao da je lepa, a tebi niko ništa nije rekao - rekla je Ena.

- Jako si zavidan Gastoze, jedva čekam superfinale da ti mahnem, da skupiš te usnice i da pokažeš u studiju ko si od besa kada vidiš svoje pravo stanje. Muvao si me ovde u početku, pitao si me tri, četiri puta da uđemo u vezu...O Sofi sam imala lepo mišljenje, promenila sam ga, ne sviđaju mi se neki njeni postupci. Kada je bila podignuta, ona je od tada dodala gas. Smatram da si jako namazana, da nisi ono čime se predstavljaš. Jako si mi halapljiva. Šaljem Gastoza, ostavljam Sofi - rekla je Aneli.

Autor: Nikola Žugić