TI SI KRPETINA! Gastoz skinuo rukavice, pa rastavio Poršelinu na činioce jer je žrtvovala svoju BLINDU zbog Terze, a onda završila na OTPADU! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju osobe koje imaju najnerealnija očekivanja u partnerskim i emotivnim odnosima. Nenad Marinković Gastoz je kao prvu osobu naveo Daču Virijevića, a kao drugu Slađanu Lazić Poršelinu.

- Slađana je jedna krpetina. Da, Slađo, ti si krpetina. Služiš ovde muškarcima da im obrišeš ''pištolj'' i da idu idalje. Dozvolila si sebi najbednije stvari. Trčiš ovde za Tezom svakodnevno, a on te ne ferma ni 5%, što je veoma jadno. Nemam reči, kako za tebe, tako ni za ovu Kristinu. Moram da spomenem i Kordu, to je to - kazao je Gastoz.

- Luka je na prvom mestu. Očekivao je previše od Aneli, koja zna samo polno opšti sa muškarcem. Na drugom mestu je Peja, a na trećem mestu je Matora - kazala je Jordanka.

- Aleksandra i Milovan su prvo i drugo mesto. Maločas su se svađali, što pokazuje da ništa neće biti kao pre, a oni su to očekivali. Na tećem mestu je Korda - rekla je Dragana.

- Dača je na prvom mestu. On je možda očekivao neke stvari, ali se nisu obistinile. Na drugom mestu je Aneli. Na trećem je Slađa - kazala je Sofi.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.