Đole Kralj skinuo rukavice i URNISAO Sandru, a onda joj se Matea obratila: Malo me je razočarala, DAJEM TI JOŠ JEDNU ŠANSU (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Jordanki Denčić Džordi, kako bi iznela svoju nominaciju.

- O Sandri imam lepo mišljenje i videla sam da je tužna otkako je Luka bio na zadatku. Pitala sam je da spavam kod nje u izolaciji, da ne bi bila sama. Znam da joj je Luka drag, pričala mi je stalno: "što se meni ovodešava?", tako da mi je jasno sve! Luka, jako si mi drag, pomirili smo se i mnogo mi je bilo žao, plakala sam satima i osetila sam prazninu što te nema. Ostavljam Luku, šaljem Sandru - rekla je Džordi.

- Što se tiče Sandre, moje mišljenje se pogoršalo, s o obzirom da si ispala veliki manipulator. Ogromna mržnja prema ovom čoveku, boleo te ku*ac šta je sa ovim čovekom i kako mu je. Osetio sam veću emociju od Aneli, te pesme koje je slušala u pabu, osetila je stvarno. Šetala si sa Dačom, glumila si i pravila paradu po dvorištu. Itekako bi te zabolela još više stvar da si dobila još poklona, još sada glumiš žrtvu neku. Nastavi da budeš takva i da gubiš prijatelje...Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekao je Đole Kralj.

- Ako se nekom preporodio jezik, nekom se preporodio mozak i srce! Nikada nisam Sandru uvredio, ni u jednoj sekundi, što se tiče Luke, hvala ti za sve savete koje si mi davao ovde, morao je da se desi neki okidač da uvažim tvoje savete, ali i savete najbližih. Sačuvaću tebe, šaljem Sandru - rekao je Gruja.

- Što se tiče Luke, od kada se vratio posle diskvalifikacije, bilo smo u korektnim odnosima, svađali smo se i imali tu jednu situaciju. Pričao je sa mnom i sa Anom, nikada mi lošu reč nije rekao što se tiče našeg odnosa, govorio mi je da se smirim i da ne pravim probleme. Što se tiče Sandre, Kasandra i ja nismo razmenili ni 40 reči za ovih 234 dana, ja o njoj i nemam neko mišljenje. Ja ne znam šta da kažem za nju, iskreno da kažem. Mislim da treba da izađe iz odnosa sa Lukom da on nastavi odnos s Aneli. Šaljem Sandru, ostavljam Luku - rekao je Korda.

- Sandra, malo si me razočarala, malo povredila. Prva situacija za stolom za cigaru, bila sam uvek uz tebe i šta god da ti je trebalo, tražila sam ti jednu cigaretu, bacila si mi je kao keru, na kraju sam ti je vratila. Kačavenda me je nap*šila s punim pravom, ispričala mi je svoj stav, i za sve što je pričala bila je u pravu. Sandra, dajem ti još jednu šansu. Luka, o tebi sam imala loše mišljenje, mislila sam da si lažov i manipulator. Kupio si me time i kada nismo bili u dobrim odnosima, ti si sve najlepše pričao o meni Zoli. Promenila sam mišljenje o tebi, ali nemoj da mi zameriš, šaljem tebe, čuvam Sandru - rekla je Matea.

Autor: Nikola Žugić