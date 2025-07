Bez dlake na jeziku!

Nenad Marinković Gastoz naredni je izneo svoju nominaciju.

- Da skratim hvalospeve...Cela ta priča helikoptera i Džejms Bond mi pada u vodu kada vidim kako se ponašaš sa Aneli, jer si postao ozbiljna tetkurina. Mislim da je u početku vašeg odnosa preovladavao taj kompleks jer je Janjuš bio sa njom, pa si hteo da budeš veći, ali vas je nasamarila. Radi te na varalicu, a ti si som koji se peca, ne mora ni da menja varalicu. Nikada te nisam mrzeo, ali mi nije bilo prijatno da to čujem od tebe to za Anđelu. Aneli je nesposobna, ti bi bio muškarac koji bi doneo hleb u kuću - rekao je Gastoz.

- Ljudi koji su bili na koledžu osam godina imaju ponašanje pravog muškarca, a ne deteta od osam godina - rekla je Aneli.

- Neke stvari si trebao da posložiš na mesto, ozbiljno si se izblamirao, na stranu što si ozbiljan šoumen. Sandra, nju sam štedeo zbog društva, ali više neću. Iznervirala me je, ujela me je za srce i stala je na Anđelinu stranu, tako da verujem da laže. Otvorila mi je neko polje da je i ona sklona lažima ili da želi da ispadne kao ženska solidarnost. Konstantno je nadrkana, nema grama vaspitanja da kaže dobro jutro i dobar dan. Nismo se nikada posvađali, jer sam ja bio gospodin. Ostavljam Sandru, šaljem Luku - rekao je Gastoz.

- Meni su omiljeni par Luka i Sandra, uvek sam ih podržavao. Što se tiče Sandre, nemam ništa loše da kažem za nju, uvek sam je izdvajao. Otac Baja je podržao Sandru u odnosu sa Lukom, ostao je pri tome i kada su se razišli. Meni je žao što niste ostali zajedno, bili ste mi lep par i za slikanje i za sve ostalo. Luka i ja od početka imamo taj neki sukob, nikada ne možemo da budemo dobri zbog svega što se desilo u poslednjoj svađi, izvređao mi je decu. Smatram da je Luka bio zanimljiv, svi kažu da je bio dosadan, bolje da je ostao tako dosadan kao sa Sandrom nego sve ovo što mu se dešava. Pokazao je sebe u najgorem mogućem svetlu. Karić je možda najbolje to rekao, nije to ljubav, to je opsesija! Pogazio si sve ono što si zastupao. Šaljem Luku, ostavljam Sandru - rekao je Bebica.

Detaljinije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: Nikola Žugić