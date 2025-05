Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala podelu budžeta Jovana Pejića Peje.

- Jesam, prećutala sam, njegova podela mi je bila bezveze, odnosi se na učešće u rijalitiju, sve neki stručnjaci. Apsolutno se slažem sa Enom, s obzirom da je s njom bio u partnerskom odnosu, nije imao rasprave sa osobama koje su i njega degradirale. On koji priča o kodeksima, koji koristi da mu je porodica svetinja, je upravo taj koji je govorio o svojoj majci i maminim drugaricima...Njega je rijaliti pojeo, bio je u teorijama zavere. Pa ko ne voli svoju majku, ko ne voli svoju decu?! Kakve su to budalaštine?! Sam je danas rekao, ja ga nisam uvredila, prećutala sam oba puta, to mi je van pameti. Odnos prema porodici jeste da ispod pokrivača pričaš o Zlati i Goci, zašto bi ti govorio da li ti je majka usamljena - rekla je Kačavenda.

- Ja se izvinjavam što je ova devojka bila kod Goce i da je videla da pije vermut, moja majka ne pije vermut

- Sam uvlači ljude, daje materijal, ja samo zamišljam da mi je dete ovde i da priča budalaštine...Ja kada čujem ovde da pravdaju honorare, jao bože. On nas je sve nabio na polni organ kada ga nagazimo, a onda priča o veri i krstu i voli svoju mamu - rekla je Kačavenda.

- Baki ga je bukvalno ubacio u vatru, da je bio prijatelj, nije trebao da ga stavi za vođu. On već stavio džemperčić, ali on mrzi sve nas što smo u rijalitiju, mi smo go*na. On živi sa 900 evra mesečno u Beogradu. Šta je mene malo pogodilo?! Hajde jeste, ispi*karali smo se ovde. Tu sam ustao i hajde sada kao, mi smo loši. Od osam meseci kakav sam odnos imao s ovim momkom, rešio sam da mu pokažem zube jer ako se razdere neko njegov blizak, kapiram da će nešto da ostane u glavi, da se smiri, jer stvarno talasa mnogo. Dolazi, daje budžet 3.000 dinara, za osam meseci i jedno pi*karanje. Njegova sramota! Zoli daje 5.000 dinara. Svađao sam se sa svima, sa Mićom, koji su na kraju bili u pravu, ali znam da su se voleli. Ja dobijem te 3.000, a gospodin Luka koji je dao svima "nož" da "zabodu" Enu, njemu daje 4.000 dinara i kaže: "ljubi brat". Užasna podela, užasni kodeksi - rekao je Gastoz.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić