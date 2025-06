Kad nekoga voliš ne postoji ponos: Matora sigurna da su Anđela i Gastoz hladni kao led, on priznao šta je očekivao od bivše! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Jovani Tomić Matoroj da prokomentariše odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Anđela ako ima takve principu za hranu, onda treba da prihvati i Gastoza. Ja sam rekla i na mojoj nominaciji ovo mi je prirodno stanje jer sam komentarisala da ne vidim neku veliku ljubav. Ne može karakter da se promeni za godinu dana i Anđela ne pokazuje neku zainteresovanot za tebe Nenade. Možda ne želi da se ponižava i želi da radi na tome ako je to ponos. Kad nekoga voliš ne postoji ponos ako želiš da ga razuveriš. Ona van emisija funkcioniše normalno, nije ona toliko komunikativna da se druži sa svima. Meni je normalno da se on tako ponaša jer nisam verovala u njegove emicije, on je bio zaljubljen i radio mu je ego - govorila je Matora.

- Pa i da sam pogrešio da nije bila sa njim, pa da me je uhvatila za ruku i da mi je rekla: "Nisam bila sa njim, nedostaješ mi, je l' si lud? Volim te". Mesec dana se ništa ne dešava. Ja bih odlepio da me je ostavila devojka jer misli da je lažem, a ne lažem je - dodao je Gastoz.

- Da li ste vi zaboravili klip od pre 15 dana kad sam bila kao poslednja paćenica? Sad opet ne valjam ni ovakva - rekla je Anđela.

- Aha, znači ti ideš kako drugi kažu - dodao je Gastoz.

- Ja kad sam čula da se ohladio nema nijedan prilazak njemu - rekla je ona.

- Što onda brineš da li je jeo? - pitao je voditelj.

- To što izlagledam kao kamen ne znači da sam kamen - odgovorila je ona.

- Nenada je to prošlo, ohladilo se sa obe strane, nema žara i možda vam je samo krivo jer to nije uspelo. Ova situacija je između vas normalna, ide kraj oboje stre toga svesni i nema popravke. Nenad tebe nije doveo do toga da se ti ponižavaš - govorila je Matora.

- On jednom kad bi dobio da vidi da može on bi bio svaki put 10 puta gori. Svaki put kad sam se trudila da dokažem nešto isp*šila sam ga. Smatram da njemu nije prijatno jer treba da izađe i jer neke stvari dolaze, treba da vidi neka stvari i ni meni nije prijatno. On to tek treba da vidi, a nije video na početku - rekla je Anđela.

- Za tvoju priču su izlazili mnogi demanti, vezano za Zvezdana. Koliko znamo ti si posle šestice bila sa Zvezdanom u vezi. Ti Pavlu nisi htela da daš pristup jer se on osećao povređeno da si ga prevarila sa Zvezdanom. On je verovatno hteo da dođe do tebe da pričate - dodala je Matora.

Autor: A. Nikolić