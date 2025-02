ZA TO NE POSTOJI OPRAVDANJE: Munjez priznao da je kivan na Stefani, pa otkrio šta bi rekao da ugleda Matoru! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Aneli Ahmić naredna je postavila pitanje Danijelu Dujkoviću Munjezu, koje se ticalo Jovane Tomić Matore.

- Da li bi voleo kada bi mogao da obaviš razgovor sa Stefani i da porazgovarate o bebi? - upitala je Aneli.

- Kao što sam rekao i na početku, nakon što sam saznao da sa otac, Matora je meni niko i ništa u životu. Da sam je video do sad, verovatno bih joj svašta rekao. Meni je glavi krivac Stefani, to je uvek tako. Moguće je da Matora ima neki uticaj na nju, znajući koliko je ljubomorna i posesisva. Možda bih samo salušao šta Matora ima da mi kaže, iz ovog ugla sad. Jedino imam potrebu sa Stefani da pričam, ali opstavdanje za sve ovo ne postoji. Nije mi jasno zašto je Stefani nakon devet meseci otkrila da sam ja otac deteta, što je to uradila, ako nije želela da znam na početku da sam tata?! Toliko o tome - kazao je Munjez.

Autor: S.Z.