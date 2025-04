Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite danas biraju najbezdušniju osobu. Naredni je svoj stav iskazao Nenad Marinković Gastoz.

- Što se tiče bezdušnih osoba, ovde su svi velikodušni. Ana Spasojević je bezdušna, jer je iskoristila jednog momka i to u zatvorenom prostoru, to je sramno. Broj dva i tri su Rada i Ana - našalio se Gastoz.

- Bezdošni su ljudi koji nemaju empatije prema svojim najmilijima. To su Matora, Dragana i Ana Nikolić - kazao je Munjez.

- Sanja i Marko su na prvom mestu. On je taj koji pljuje žene, spuje i nasrće, ovo poslednje smo čuli od Sanje. Ona je takođe slična njemu. Bizarni su i primitivni. Ona je žena koja izgovarala razne bizarnosti, poput uvreda na račun Eninog deteta. Ona je govorila da on nema porodicu, već da je ona njegova porodica. On vređa moju mamu time da je psihijatrijski slučaj, samo jer žena pije lekove, jer je bila žrtva nasilja. Odmah nakon njih je i Sofija, obična animir dama,. Aneli me je razočarala jer je veoma nesrećna i bezdušna. Nabijala se na polne organe, nije marila za to da li neko pati zbog toga. Ne zna im se broj, mislim na te muškarce, s kojima se nisi muvala i ponašala kako ne prilići ženi koja imam dete. Oprostila si Terzi koji je nabijao tvoje dete na onu stvar. Pokazala je najgore ponašanje, pljuvala je po Asminu, govorila neistine, treba da se stidi same sebe - istakao je Stanić .

