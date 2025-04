Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević najavio je naredni video snimak na kom je prikazana svađa Marka Stefanovića i Sanje Grujić u kojoj je Stefanović urlao po pabu "Prijatelji".

- To što je govorio za oca, to je blaćenje, to je njihov odnos. Mi pričamo o odnosu, ja o mom ocu nikada ne bih rekao ništa ružno šta god da je, on je blatio oca da mu je naplaćivao obroke i ukrao pare. Sanja nema ništa s ovim i iza toga stojim - rekao je Mića.

- Ja sam njemu napolju zamerio to kada sam saznao, lično, nije Sanja bila tu. Kada sam mu to zamerio, on je meni rekao: "ja sam tebe odhranio, ja sam u tebe ulagao, ovo je naplata za sve", da, kao refundacija. Ja sam i rekao da sam se pokajao što sam to rekao, ali kada ste svi ćutali, govorili ste: "ovakav muk zaslužuje da kažeš", a kada se čovek olakša, onda dobiješ ovo - rekao je Marko.

- Hajde se osvrni na ovaj ljubavni deo svađe, šta se to desilo, pa ste krenuli da pričate o vašoj ljubavi - rekao je Milan.

- Mene ne zanimaju prepiske nikakvu, rekla sam da ćemo napolju da vidimo da li je ova ljubav vredna svega. Ja sam jako vezana za majku, mene je jako zabolelo to što je rečeno za moju majku. Da li je ceo ovaj odnos vredan toga da svi stradaju zbog nečijih takvih reči - rekla je Sanja.

- On se ponašao prema njoj kao prema ćerki, verovatno zbog svog cilja koji je imao. Kako komentarišete to što sam branio ovde porodicu, a on se nije setio čestitku da pošalje kako su i šta se dešava?! Nisam dobio čestitku - rekao je Marko.

- Meni je ovde fascinantan njen odnos prema Marku, ona njega stalno preseca. Ona nije imala potrebu da se onako obraća ljudima, ona je prva vređala direktno mnoge žene ovde. Takođe sam bila tu kada je bila ispred situacija kada je pokazala zadnj*cu. Vidim da Marko ima posledice od nekih situacija, ali slažem se s Mićom, ne možeš da dođeš na televiziju i to pričaš. Da, on je oblatio svog oca. Kada je Sanja krenula u sukobe, pa kasnije i Marko, mislim da oni imaju ozbiljan hejt prema Sanji. Istina jeste da smo bili srećni kada je došla, jer će on da se digne, ali je ona svojim postupcima dolila ulje na vatru - rekla je Kačavenda.

- Meni ovde znači samo Marko, mene boli uvo za sve ove ljude za stolom. Videla sam da se Aneli izvinjavala Marku pre mog ulaska, bila mi je draga jer se šlihtala, a kada je došla mortus pijana počela je da me vređa i da mi glumi bič božiji - rekla je Sanja.

- O Sanji sam imala totalno drugačije mišljenje kada sam je gledala, ovde sam videla sve njene mutne radnje. Slažem se sa njegovim roditeljima, sve ga je ona nagovorila da iznosi ovo. Ona će izgoreti ako on ode kod svojih roditelja, manipulište svojim muškarcem. Boli nju du*e za Markovu porodicu i kroz šta oni prolaze - rekla je Aneli.

- Je l' si je pitao šta znači to što je rekla da je ona klasa za tvoju porodicu - pitao je Milan.

- Ona kada je dobila uvredu na račun svoje majke ona je pokušala da vrati. Ne treba više da spominje moju porodicu, mora da razgraniči moj i njen odnos i moj odnos sa porodicom. Svi ste zaboravili šta je moj otac izjavio za moju devojku na početku - rekao je Marko.

Autor: Nikola Žugić