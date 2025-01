Ko me povredi, uništiću ga: Uroš smatra da njegov horospopski znak opravdava to što je zlopamtilo, pa udario na Aneli: Ona je moja najveća greška! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Učesnici Elite biraju najveće zlopamtilo. Naredni na redu da da svoj sud bio je Uroš Stanić.

- Da, jesam zlopamtilo. Kad me ne ko povredi, uništiću ga. Možda je to i do znaka, škorpija u meni to mora da uradi. Na prvom mestu je Milovan, koji ne može da podnese što je Alesk rešila da bude sa Ivanom, pa sad pokazuje sujetu i daje sve od sebe da uništi. Na drugom mestu je Aneli. Ona je mene povredila, a ne prestaje da me vređa i provociram. Ništa joj nisam uradio. Pljuješ, pa ližeš, kao što smo videli ko si i kakva si. Ti si moja najveća greška u životu. Da vratim vreme, nikada ne bi bila pored mene. Na trećem mestu je Gastoz. Dokazano je veliko zlopamtilo - kazao je Uroš.

- Ivan, Milovan i Stanić - rekao je Gruja.

Autor: S.Z.