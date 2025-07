Prodao je porodicu zbog čizkejka Sanjine mame: Aneli demolirala Marka Stefanovića, on pokušao da je ponizi, a onda je Sanja dala svoj sud (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi prokomentarisala svoj sukob sa Markom Stefanovićem i Sanjom Grujić.

- Marko mi je opsovao, rekao je da mi je*e majku, sestru i oca, rekla mi je da mi je mama vračara, rekla je da joj moja mama baja. Sada sam je izignorisala za stolom, dobacuje mi ovde, ona me provocira. Kaže ona meni: "dr*ljo, umesto da pozivaš da ti se dovodi dete, ti pozivaš da ti se auto doveze", ona kaže da ako volim moje dete, kao čekaće me do sedam ujutru. Znamo da je Filip je*ao, nije znao koga je*e, tako da mi ne može moralisati - rekla je Aneli.

- Marko je rekao da predstavljaš trudnoću i abortuse kao traume, ali da bi zapravo obožavala da ostaneš trudna i da mu je dokaz za sve što govori, jeste da si molila Luku da ejakulira - pitao je Darko.

- To je jako bolesno! Alergična sam na tu temu, naravno da mi je bolna tema, jer da pravim test drugu godinu, za mene je to najveće poniženje - rekla je Ahmićeva.

- Demantujem da sam ja rekao da joj je*em mrtvog oca. Izvređala je moju devojku dok je komentarisala. Razumem da je boli realno komentarisanje, izvređao sam je kada mi je izvređala majku. Bolesno mi je da je neko ko je prošao kroz to u "Eliti 7", da govori momku sada da završi u nju. Ona je prošle godine bila treća u odnosu - rekao je Stefanović.

- Ma*š tamo, ona kada se prstenj*čila kada je bila treća, ja sam jedina prihvaćena devojka Janjuševa - rekla je Aneli.

- Nakazo plastične hirurgije, u trenerci ideš po bazenu, debela pihtijo - rekla je Aneli.

- Moje detinjstvo je bilo pre Sanje. Ja ne mogu da budem morbidan, nego njen postupak - rekao je Marko.

- Meni si ti morbidan kada si blatio svog oca, prodao je porodicu za čizkejk Sanjine mame. Prodao si oca i majku, a na to te je ona nagovorila i izmanipulisala - rekla je Aneli.

- Nakon svih Anelinih uvreda, imala sam potrebu da je prokomentarišem. Nisam zaslužila reči koje mi je uputila na debati...Ja ovde nisam na prodaju, nema potrebe da me iko kupuje, tako da jedino ko je na prodaju je ona. Sve ove uvrede zapravo ona izgovara, ja sam samo argumentima iznela sve. Njeno ponašanje ne priliči ženi njenih godina. To što je neko lud, ne znači da moram i ja da poludim od njega - rekla je Sanja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić