Izneo svoju teoriju: Bojana dala svoj sud, a onda je Marinković otkrio da je Ša zapravo bio prepreka u zabranjenoj ljubavi Mione i Stanislava (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je još jedan video snimak sa Igre istine Mione Jovanović i Stanislava Krofaka.

- Napolju da nosi, boli me du*e, ali sam zve što sam ikada govorio u pravu sam, a oni sada govore da sam bolesnik - rekao je Ša.

- Ona obuče šorc da ona vidi, on obuče patike da ona vidi. Što se tiče generalno njihovog odnosa, ja sam Mionu doživela kao devojku koja ima svoje ja, svoj stav i uvek ja nju vidim tako, samo se desilo nešto što nije smatrala da će se desiti. Ja sam zapazila neke sitne detalje, prvi je što je Matora rekla da je ona opravdanje za Vanju tražila preko Ša, a nije to, nego je za sebe. Prsten je mogla da skine kad god hoće, namerno mu je pokazivala prsten, ono kao u fazonu: "Vidiš da mogu da budem tvoja žena". Stanislav je rekao da je ona jako posesivna, mi to vidimo ovde od Ša, ne od nje, pričao je o tome da mu je smetalo što si htela stalno da ideš sa njim. Moje mišljenje je da si se ti totalno pogubila ovde, kada smo pričale ispred izolacije, on je bio siguran u Mioninu ljubav, ali ona nije bila sigurna u njega - rekla je Bojana.

- Ja ne bih pričao o Mioni, jer je suludo pričati o njoj. Čečkala se dok je pričala sa bivšim dečkom, više se češkala tada nego što je Ša češkao u krevetu. Šta bi bilo kada bi se taj razgovor desio tada kada je trebao. Zabranjena ljubav je uvek pobeđivala, Ša je ta spona i čovek koji nije dao sve to...Za mene je Stanislav i dalje gospodin, ima gospodsko ponašanje prema Mioni, a tu neku ljutnju koja može da se pretoči u ljubav, uspevao je da sakrije i Maja mu je pomogla što mu odvlači pažnju. Ja sam ga sada gledao u ogledalo, on je bežao od Maje da gleda sebe šta je govorio - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić