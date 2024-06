Izneo svoju teoriju! Ivan Marinković dao sud o svemu što se dešava Matoroj, Tomićeva i dalje u čudu (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora seli su u pušionicu, te su tom prilikom počeli da pričaju o Aniti Stanojlović, Matei Car i celokupnoj situaciji.

- Matea je po Đedovićevoj priči još u junu želela da uđe u "Elitu". Pisala je svima na različite načine i ti i Anita ste se upecale. Anita, naravno ništa ne zna, ona je koleteralna šteta koja je izvukla najbolji mogući kraj - rekao je Ivan.

- Rekla nam je Rešićka sve po datumima. Pre nego što je Matea došla, samo su Matea i Jully znala za prepiske između Anite i Matee - rekla je Matora.

- To su dve odvojene priče na koje se ti vraćaš. To je jedna priča da je ušla u priču sa Mateom, da su se one muvale i da je ona tebe zbog toga i tako dalje. Neko prepozna ideju u svemu tome, ne zna se ko je, aludira se na Tamaru jer je ona tebe pljuvala kod Đedovića...Nema šta Tamara da zna, nego je iskoristila ideju, videla je da piše svim učesnicima, videla prepiske između Anite i nje i rekla je: "Matea je idealna da je ubacimo u Elitu" - rekao je Marinković.

- Onda je morala da zna. Što onda meni nije rečeno za Mateu?! - rekla je Matora.

- Zato i ja sumnjam da je on znao. Onda se postavlja pitanje, što je on sada rekao: "Šteta što ja ovo nisam znao...", deluje kao pranje, niko ga ni za šta nije okrivio. Neko će napolju da otvori usta...Tamara, po njihovoj priči, da se Anita upecala na Mateu, rekla Đedoviću, ovo je pretpostavka da ti ne znaš - rekao je Ivan.

- Što bi uzimala sedam dana Anitin instagram ili držala sa Mateom lajvove?! Što bi mi ta Jully slala poruku da odbranim Mateu jer ima devojku. Zašto bi mi Ana Spasojević poslala poruku za Anitin rođendan da otvorim oči?! Ne razumem brate - rekla je Tomićeva.

- Time što si htela, imaju pravo da sumnjaju - rekao je Ivan.

- Kada plačeš u venčanici, kažeš da je Ermina kriva, a pre toga se čuješ sa Mateom, moraš da imaš razlog zašto si pristala na brak, a kažeš da nije bila ljubav - rekla je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić