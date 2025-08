VUČIĆ O SRAMNIM SCENAMA USTAŠKOG DIVLJANJA U SPLITU: To su isti oni koji su podržali blokadere! Nestala im je struja, pa su pokazali ŠTA STVARNO MISLE

U Evropi svi da se prave ludi i blesavi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji brze saobraćajnice Slepčević - Badovinci. Tom prilikom on se dotakao i snimaka ustaškog divljanja na splitskom Poljudu.

- To su isti oni koji su podržali blokadere. Sa sve Bartulicom. Ja verujem da je tu bilo mnogo naivnosti kod naših mladih ljudi, ne želim da verujem da nisu znali kakvo je stvarno raspoloženje Hrvata. A što se tiče povika "ajmo, ajmo ustaše" to je mnogo gore nego da vičete "napred Hitler" i "zig hajl". To je ono što oni nazivaju vladavina prava - rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da će u Evropi svi da se prave ludi i blesavi, i da Srbija nikada nije baštinila takve vrednosti.

- Znate li zašto je to bilo tako glasno? Pa zato što je nestala struja, pa su mogli svi da iskažu šta iskreno misle. I vikali su: "ajmo ajmo ustaše", "Za dom spremni", "živeo poglavnik". Nema tu velike filozofije - rekao je on.

Autor: D.B.