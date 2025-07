Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina koji je deo Fruškogorskog koridora, a nakon obilaska prokomentarisao je i navode N1 da "igra na kartu da su studenti nacionalisti, kako bi se dodvorio Evropi".

- Ne mislim da su oni nacionalisti, ne mislim da su oni bilo šta, ne mislim da imaju bilo kakav plan i program, osim tehnilčkog organizovanja maltretiranja građana Srbije.

- I ne mislim da išta o bilo čemu razmišljaju svi naši politički protivnici, uključujući i N1 koji nema svoju politiku. Jer oni su jedan dan najveći mrzitelji Putina, ali ako im odgovara poljubiće ga i u zadnjicu, samo ako bi taj rekao nešto protiv mene. Oni politku nemaju, ja imam - rekao je predsednik i dodao:

- Moja politika, moje srce kuca za Srbiju. Mene interesuju samo stvari koje se tiču naše zemlje. Ja se borim za interese Srbije, ne za interese Evrope, Amerike, Rusije, bilo koga drugog. I to jeste moj lično najveći problem, jer to niko ne voli da čuje, to niko ne voli da vidi. Osim građana Srbije koji poštuju i podržavaju tu politiku. E to je ono što oni ne mogu da razumeju - kazao je predsednik Vučić.

Podsetimo, predsednik je danas rekao da će most na Dunavu kod Petrovaradina 70 odsto već fizički završen i najavio da će biti otvoren pre kraja 2026. godine.

Autor: Dalibor Stankov