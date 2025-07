PONOSAN SAM NA SRBIJU KOJA SE GRADI! Vučić: Uskoro otvaramo prugu Novi Sad-Subotica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas radove na izgradnji mosta preko Dunava kod Petrovaradina koji je deo Fruškogorskog koridora, to jest brze saobraćajnice od Novog Sada do Rume.

Fruškogorski koridor, koji treba da bude završen 2026. godine, deo je putnog pravca Novi Sad - Ruma - Šabac - Loznica - granica sa BiH.

- Hvala na divnom dočeku, na gostoprimstvu! Mislim da je ovaj most, koliko, 70 odsto fizički završen, u aprilu ćemo da ga spojimo i pre kraja 2026. da ga otvorimo. Tri mosta se grade u Novom Sadu i zapamtite, ostaće ovo vreme zapamćeno kao vreme u kojem ste najviše gradili i radili, to je čudno vreme u kojem neki ljudi napadaju rad, napadaju kada zemlja napreduje i kada se gradi. I ovde su pokušavali da spreče izgradnju i progres, što niko normalan u svetu ne može da razume. Uspeli smo da nastavimo da gradimo zemlju, da činimo zemlju uspešnom. Jednoga dana, nemojte da dozvole da se prave da su jednako zaslužni, ovo radite vi, vi koji volite Srbiju i koju želite da vidite uspešniju, ovo gradimo uprkos njima. Svaki naš napor pokušali su da osujete, izgradnju da zaustave, tražili su da Srbija stane, a jedino što smo mi hteli je da Srbija ide napred, da se gradi, da Srbija radi - rekao je predsednik.

- Sve za EXPO otvaramo, ostaće nam samo ovaj deo oko Paragova, 11, 12 kilometara. Moramo to 2027. da završimo. Izračunajte kako će biti kad budemo uradili Zrenjanin - Novi Sad. Da uzmemo da spojimo severoistok zemlje sa zapadom zemlje. Ranije bi vam bilo potrebno minimum tri i po sata, sada od Zrenjanina do Loznice neće biti potrebno ni sat i 50 minuta, duplo sigurnije i kraće. Premrežavamo autoputevima. Pogledajte kako ovo impresivno izgleda. Zamislite neko je ovde pokušao da spreči izgradnju, na delu gde nema ničega, ali značiće za celu Vojvodinu. Tri nova mosta dobija Novi Sad. Kad se nešto dobro uradi, u blagodetima svi uživaju samo je pitanje ko je tome doprineo, a ko sprečavao. Oni odmažu u svemu ali uprkos njima mi napredujemo u svemu. Ovo ostaje iza nas, a šta ostaje iza njih, osim smeća van kontejnera. Jedno je kontejner politika, a jedno je napredak Srbije, izgradnja mostova, pruga... Jedno je nasilje i blokade puteva, a drugo je sloboda okupljanja, izražavanja...

- Naše ljude uvek spaja ljubav prema državi. Kad naš čovek oseti da mu neko državu dira, onda razvija odbrambene mehanizme i štiti državu. Osećaju ljudi, vide da je obojena revolucija propala, u borbenom su duhu za izgradnju i napredak Srbije - rekao je predsednik.

Kako je dodao, uspeli su ponešto da zaustava i uspore.

- Blokaderi nikakvu šansu nemaju - istakao je Vučić i dodao da dolazi vreme stvarne i ozbiljne odgovornosti.

Koliko su štete naneli blokaderi? - U stotinama miliona evra. Imate direktnu, neposrednu i posrednu štetu. Teško je to izračunati, ali ćemo se baviti time. Neko mora da nađe načine kako da to izračuna. U investicijama imamo 46 odsto manje, nego prošle godine, nećemo moći da nadoknadimo, ali sledeće godine ćemo da nadoknadimo. Sve što su pokušali da sruše, unište, uspeli su nešto da uspore ali glad i želja građana Srbije je nezaustavljiva - istakao je Vučić.

Svi koji su brutalno kršili zakon, koji su planirali rušenje države, odogovaraće za to, odgovaraće za nasilje

Uskoro ću morati i u Užice

- Veoma sam uplašen, uskoro ću morati i u Užice. Rekli su da ne smem u Niš, Novi Sad, Kosjerić, ali eto, svuda sam pobedio. Uskoro ću i u Užice. Uprkos budalama koje misle da je dozvoljeno blokirati saobraćajnicu prema Zlatiboru. Mi ćemo da gledamo i tamo da radimo auto-put, moraće da se skupe više da bi blokirali auto-put. Prošlo vreme obojene revolucije, mnogo para ste izgubili, lepo da ste te pare izgubili, pokazali smo vam da nisu pare sve, da ima ljudi kojima je obraz važniji.

O izazovima tokom izgradnje koridora, predsednik kaže da je najteže pronaći pare.

- Najteže je uvek da pronađeš pare, Kinezi mogu sve da izvedu. Rade vrhunski, brzo... Pametnom politikom smo probnašli pare, fabrikama koje plaćaju porez, zapošljavanjem, tako se to radi, a ne otpuštanjem ljudi. Suzbijanjem inflacije i svim ostalima, tako smo uspeli, tako ćemo i u budućnosti.

Ovaj most je 70 odsto završen, zavšićemo ga pre kraja 2026. godine, biće spojen u celosti do aprila. Naše kineske kompanije rade dobro i oni će pre kraja godine da završe iskopavanje obe cevi Fruškogorskog koridora, duple cevi sa obe strane, sedam kilometara. To će biti najduži tunel u Srbiji. Hoću još jednom da se zahvalim Si Đinpingu na ogromnoj podršci i nastavićemo da gradimo naše prijateljstvo. Vama građani da se zahvalim što ste izdržali teror blokadera i fokusirali smo se na napredak. Mnogo toga je pred nama, ponosan sam na Srbiju koja gradi i radi. Uveren sam da smo na putu pobede i siguran da niko Srbiju ne može da zaustavi. Ono št oje bio cilj onih koji su spolja organizovali obojenu revoluciju je da Srbija stane, na kraju i uprkos tome i svim njihovim naporima mi smo uspevali da nastavimo da radimo i gradimo. Naš interes je budućnost ove zemlje, Srbije i budućnost naše dece. Uskoro otvaramo prugu Novi Sad - Subotica, do Budimpešte najkraće, najbrže da stignete i sve su to ogromni uspesi i rezultati. Veoma sam ponosan na sve što smo učinili i što planiramo da uradimo. Do kraja godine ćemo još 25 do 30 km da otvorimo brze saobraćajnice Dunavske magistrale, idemo Požarevac - Gradište - Golubac, da spajamo Braničevski, Borski okrug, sa ostatkom Srbije.

Uskoro pruga Novi Sad - Subotica

- Uskoro otvaramo prugu Novi Sad-Subotica. Taman da možete do Budimpešte najkraće, najbrže, najsigurnije. To su uspesi kojih ćemo tek biti svesni.- Do kraja godine ćemo otvoriti još najmanje 20-25 km brze saobraćajnice. Što će ponovo da spaja Braničevski okrug, sa Borskim, sa Beogradom i ostatkom Srbije.

O Srebrenici i kampanji protiv Srbije

- Izbegavam da na lični nivo prenosim stvari. Sa Bećirovićem je nemoguće jer je lažov i izmišlja i obmanjuje svoje građane lažnim pretnjama, koje ne postoje. Što se tiče Vjose Osmani, imao sam jutros razgovore sa zvaničnicima Stejt departmenta, nisam doktor, da li mislite da možete da prođete da Amerikanci ili Kinezi ne znaju šta se zbiva. Nismo nijednog vojnika podigli, nismo mašine pokrenuli, mi ekonomijom pobeđujemo sve. Oni koji stalno pričaju o ratovima imaju griže savesti. Zamislite da ste napravili jedan Jasenovac, koliko griže savesti treba da imate. Razumem Hrvate što pokušavaju da nađu krivca, ali mi ćemo da se bavimo svojim poslom.

Mi nismo žrtvovali demokratiju - Ja sam srećan što smo na demokratski način uspeli da odnesemo pobedu neupotrebljavajući silu i samo minimumom fizičke prinude odgovarajući na žestoke napade blokadera. Nekada morate da birate između dve stvari. Da li ćete žrtvovati demokratiju ili ne, mi nismo žrtvovali demokratiju. Kada napadnu policajce,policajci koriste bukvalno minimum fizičke prinude kako bi zaštitili sebe. Svakako ćemo praviti računicu (štete) i ja ne razumem ljude koji su sve ovo radili. Razumem da je došlo do zakrčenja mozga zbog odvratne propagande koji šire Šolakovi mediji i stranci. Ne mogu da vam kažem koliko ih je sada u Beogradu po raznim hotelima koji organizuju seminare za blokadere, šta kako i na koji način je potrebno da rade protiv svoje države, ali mogu da ih obučavaju koliko hoće. Prohujalo sa vihorom i gotovo.

Autor: S.M.