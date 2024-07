Bez dlake na jeziku!

Nacija je pre nekoliko dana bila prikovana kraj malih ekrana, jer su pomno iz minuta u minut pratili zadatak Velikog šefa, koji su dobili Miona Jovanović i Stanislav Krofak. Nime, oni su se prvo venčali, a nakoj toga otišli na medeni mesec, prilikom čega su igrali Igru istine, koja je, kako mnogi misle uticana na to da javnost ipak potvdi sumnju da se među njima varnice nisu ugasile.

Portal Pink.rs kontaktirao je bivšu zadrugarku i pevačicu Miroslavu Mimu Živković, koja je nekad bila bliska Mionina drugarica, kako bi prokomentarisala novonastalu situaciju. Poznata po tome da je britka na jeziku, nije se libila da da svoj sud o glavnim akterima.

- Smatram da joj je Stanislav dao dobronamerne savete. Onako kao što bi joj dali otac ili majka. Posle svega je ispao skroz korektan, kakav god da je on napolju. Mogao je svašta iz osvete da uradi a izabrao je da bude prijateljski nastrojen prema njoj, i on je meni tu ispao baš fer. Smatram da posle svega ne postoje tu neke emocije, jer da je to bila istinska i prava ljubav, niti bi on nju varao, niti bi se ona zaljubila u drugog. Što se Mione tiče, ona bi podigla sebe na viši nivo kada bi rešila da ide dalje bez obojice. Sa jednim nije valjalo, sa drugim takođe ne valja, i jedino rešenje je da radi na sebi i bude neko vreme sama da vidi u čemu je problem, prvenstveno u njoj kada takve odnose privlači. Parteri su naše ogledalo. Ne vidim perspektivu veze Mione i Ša, jer su emocionalno skroz nezreli, pogotovo Ša. I ono najbitnije čega se niko tamo ne seti, potrebna im je vera, Bog, molitva, ispovedanje i tako dalje, jer najbolji lekar je Gospod, a oni toga nisu svesni, trenutno - poručila je Mima.

Autor: Snežana Zindović