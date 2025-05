MUKA MI JE OD NJEGOVE NEZRELOSTI: Ena popljuvala Peju zbog njegovog ponašanja, Kačavenda dala svoj sud: ON POJMA NEMA ŠTA JE ŽIVOT! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ena Čolić razgovarala je sa Milenom Kačavendom o ponašanju Jovana Pejića Peje.

- Sinoć smo se šalili, a Peja mi je rekao:''Ako, samo se ti posluži'', a onda je došao i nismo ni popričali. Maločas, kad sam ustala, rekla sam mu da sam vrištala u snu, a on samo ćuti. Pitala sam ga da li razgovaramo, a on kaže:''Da, ma da''. Muka mi je od toga koliko je on nezreo - kazala je Ena.

- On pojma nema šta je život. Kao da je tokom života bio previše zaštićen. Ja gledam po svom sinu. Peja i on su ti kao du*e i oko - kazala je Kačavenda.

