Neće vaučer propasti, opremiće on svoj stan: Bebica i Mateja smatraju da Anđela KUPUJE MIR, Aneli urnisala Gastoza zbog njegovog ponašanja (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici, kako bi prokomentarisao odnos Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ti si se bunio sinoć i na sastancima kada su bile ove teme, kako je tebi izgledalo ono u Odabranima danas - pitao je Darko.

- Ono u Odabranima je Anđela kakva treba da bude, ovo je čisto kupovina mira. Ja sam rekao da Anđela guta mnoge stvari ne bi li održala vezu na koji god način. Ona ulazi u fazu da je nebitno kako se ona oseća, samo da bude pored Gastoza. Sve kontra je rekla sada u odnosu na ono što je rekla u Odabranima. Ja mislim da danas sve što je rekao, da je bio iskren, naravno da je ponizio danas. Ona je tužila Ivana i on je rekao najgore stvari o njoj, on je pravio šou sa njim - rekao je Bebica.

Nakon Bebice, Darko je dao reč Mateji Matijeviću.

- Ja sam ustajao i podržavao ih, bilo mi je lepo to njihovo muvanje i sve, ali kada su se neke stvari promenile, imao sam potrebu da stvari koje sam primetio, da i kažem. Imam jako dobar odnos s njima, ali bih voleo da razdvojim te neke stvari...Po mom mišljenju su nagomilane situacije, gde imamo to da je odgurnuo, skapirao sam kao da je refleks...Ako kapira da je pogrešio, ustaneš, izljubiš svoju devojku, a on ne, on je seo, pa je pozvao - rekao je Matijević.

- Ti na osnovu tih nekih stvari koje si primetio smatraš da on nju trpi i da sve manje to uspeva da prikrije - pitao je Tanasijević.

- Upravo tako. Ono njegovo ponašanje na "Pitanjima novinara", isto tako. U tom njegovom besu, kapiram da priča šta misli, pukne, eksplodira i kaže da ne može da je gleda očima. A to je ono što i mi kažemo, a onda smo im mi na grbači i loši smo - rekao je Mateja, a onda je reč dobila Aneli Ahmić:

- Smatram da neće taj vaučer da propadne, jer će Gastoz da opremi svoj stan. Odvratne su mi nominacije izgledale, onaj klip gde je ogurava mi je odvratan, Anđelina faca kada je pogledala...Katastrofalno mi je sve to, usred nominacije pravljenje lažnog haosa njegovo i Ivanovo, ispoljavanje besa, sve kroz to nešto kada poludi, sve mi je bilo odvratno. Ne znam odakle Anđeli snage da toliko priča - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić