Šok na samom startu! Učesnici RASKRINKALI Gastoza, smatraju da ima PIK na Karića ZBOG OVOGA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić je na početku emisije "Gledanje snimaka" najavila je prvi video snimak na kom je prikazano kako Gastoz govori Džordi da ne treba u rijalitiju da ga pita da li se Stefanu Kariću sviđa Anđela Đuričić.

- To je njegovo mišljenje. Ne znam zbog čega ne može da iznese svoje mišljenje, to morate njega da pitate. Čudi me da je tako odgovorio Jordanki jer ima takav stav prema kamerama - rekao je Karić.

- Moraću da priznam da je Stefan Karić zaljubljen u Anđelu, mi ne možemo da živimo od te ljubavi koju oseća prema njoj...Čekaj, je l' ste vi počeli da budete sarkastičan kao i ja, ja sam na klipu bio sarkastičan - rekao je Gastoz.

- Mislim da je ispao gluplji nego što je Jordanka - rekao je Stefan.

- Je l' misliš da je zaljubljen u Anđelu - pitala je Ivana.

- Naravno da ne - rekao je Gastoz.

- Ovo je klasično prebacivanje lopte da se ne bi pričalo da je eventualno Anđela zaljubljena u Karića, ne kažem da jeste - rekao je Ivan.

- Nismo ni pričali na tu temu, Bože me sačuvaj, nikada mi tako ništa nije rekao. Znaš kada muškarac posumnja, pa se poveri, ali on nije nikada. Da, trebao je odgovor da bude: "ma daj, skloni mi se s tim pričama", ostavio je prostora kao da misli tako, a znam da ne misli tako - rekla je Anđela.

- Ko ga sluša, po njemu je sutra Veliki petak, on podrazumeva da je to tačno, evo sada je rekao - rekao je Karić.

- Imam neki utisak da Gastoz misli da su svi protiv njega. Meni je ovo najveći utisak u prethodnih par meseci. To je bilo nešto na šta ste vi imali jako blagu reakciju - rekao je Mateja.

- Sada gaziš po našem prijateljstvu da bi te Darko pozvao na intervju - rekao je Gastoz.

- Ovo je trebala da mu bude misao u trenucima kada mu je postavila pitanje i ako misli da je Stefan zaljubljen u Anđelu, treba da kaže: "da", pred kamerama smo, trebao je da se iskontroliše. Najiskrenije mislim da Gastoz misli da se Stefanu sviđa Anđelu, a ja ne mislim da se Stefanu sviđa Anđela, kao i Anđela Stefanu - rekao je Đedović.

- Evidentno je, kako Karić gleda Anđelu, kakav ima uticaj na Anđelu i sam je Gastoz govorio da samo Karić može da smiri Anđelu...Ne, Anđela njega poštuje kao prijatelja - rekao je Stanić.

- Kada bi Gastoz rekao Stefanu da se loži na njegovu devojku, da bi morao da uđe u sukob sa njim - pitala je Ivana.

- Da, to mislim. Gastoz samo kupuje mir i to je to, mislim da je Stefan njihov krpelj - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić