SANDRA I JA SMO DVA SVETA: Luka istakao da je Aneli vlasnica njegovog srca, pa progovorio o protivljenju njegovog oca toj vezi! (VIDEO)

Naredni gost u emisiji ''N.N.'' bio je Luka Vujović, koji je prokomentarisao odnos sa Aneli Ahmić.

- Da li misliš da je Aneli potpuno prebolela Asmina? - upitala je Teodora.

- Ja zaista ne mislim da ona ima neke veće emocije prema njemu. Što se tiče toga, ja znam da imaju dete i odnos iza sebe, neke istvari izgovori u toku besa - kazao je Luka.

- Zbog čega joj prebacuješ stalno Mateju? - upitao je Luka.

- Ne radim to. Ona često govori kako se meni dopada Sandra. Sandra i ja smo dva različita sveta. Kao što sam i rekao, moje mišljenje je veoma jasno. Rekao sam samo da nisam sa Sandrom imao tenziju, kao što u poslednjih mesec dana imam sa Sandrom. Međutim, uvek bih izabrao odnos sa Aneli - istakao je Luka.

- Šta to Baja vidi, kad kaže da Aneli nikad neće nositi prezime Vujović? - upitao je Munjez.

- On na mene ne može da utče kad su emocije u pitanju. Nebitno je da li sam ja kriv ili ona, jasno je da ja sebe slušam. Šta on govori, to je njegova stvar - rekao je Luka.

- Šta tvom ocu najviše smeta, pa ima takvo mišljenje o njoj? - upitala je Teodora.

- To što me je vrešala. Ne mislim da je toliko do neke njene prošlosti, već da gleda samo kroz odnos sa mnom kakvo je ponašanje imala - istakao je Luka.

- Da li si kroz odnos sa Aneli izgubio sebe, šta misliš? - upitao je Bebica.

- Nisam zbog nje, ali jesam izgubio sebe - istakao je Luka.

- Da li ti nedostaje tvoje druženje sa Terzom? - upitala je Teodora.

- Da, nestostaje mi naše druženje - istakao je Luka.

