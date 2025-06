Totalno skrhkan! Luka se poverio Kariću o Aneli, pa otkrio šta ga najviše tišti: Dočekujem deseti rođendan BEZ SINA i porodice (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Stefan Karić primetio je da se Luka Vujović totalno osamio, te mu je tako prišao kako bi popričao sa njim.

- Znači, ona je ustala, do petka, do nominacija je bilo sve okej, to jutro joj jesam rekao da je štrokulja, ali je ona meni pre toga svašta rekla. Ja nominujem Munju i Sandra kao: "Ti sada lobiraš", ja kažem: "Šta hoće ova bivša od mene" i ona kao: "Bolje pričaj prsluk što si vratio" i to je to. Zato čekam ponedeljak, neću da pričam, pa da vidim, jer je tada krenula konverzacija - rekao je Luka.

- I za tebe i za nju je najbolje, po meni, da nemate onakve situacije - rekao je Karić.

- Krivo mi je što ona okreće priču kao Sandra i ja. Sve ću da govorim ono što ona želi...Ja malo pre ležim i razmišljam, deseti rođendan bez sina, osam sam proveo sam sa sobom, a deseti bez porodice. Dočekao, ispratio, tako mi dođe večeras da se izolujem, sam sa sobom i sa mislima, tako mi je najlakše - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić