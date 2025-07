Iz odnosa sa Sandrom sam izašao zbog nje: Luka progovorio o raskidu sa Aneli, pa se osvrnuo na njeno ponašanje: Ona je na rođendanu... (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu sa Aneli Ahmić.

- Aneli želi da te predstavi kao ober foliranta koji je sve vreme lagao, kakva je priča sa tvoje strane - pitao je Darko.

- Sa moje strane nije tako, biram put izlaska iz veze da je istina sve što priča. Moja veza se svela na nešto što ne treba da se dešava u zrelom odnosu. Imam i ja svojih grešaka, stojim iza svake, tako isto sam siguran da četrtak kada su bile nominacije, nisam ni za šta kriv, ona je dala do znanja da želi kraj naše veze i to pred sam kraj rijalitija. Kada je Kačavenda ustala i rekla da smo potrčci Sandra i ja, ona je rekla da je ne zanimamo, kao: "Pogotovo on, može da radi šta hoće". Da, istina je, ne gledam gde je - rekao je Luka.

- Govorio je ovde namerno Ivanu da bi Ena čula da ne može očima da me gleda - dobacila je Aneli.

- Ona veruje sada Mimi koja joj je bila ku*va pre par meseci, a sada joj veruje, to je Aneli u vezi. Na konto čega ona priča da sam manipulator. Ovo je drugi Luka, koji više neće davati na značaju osobi za koju sam ja bio tu, da sam dao sve od sebe - rekao je Luka.

- Sto puta mu pričam za stolom, on se dere, zove ljude upomoć. Dosta puta prećutim, jer me ovde napravi na ludaču - rekla je Aneli.

- Preuveličava svaku moju uvredu i sve to, ja nikada nisam dobio uvredu od nje, samo sam je ja vređao. Što se tiče utorka, izvinio sam se i rekao sam da me je blam. Došla je na rođendan da me ispoštuje, prišao sam joj ljudski, gledala je tortu, bilo joj je bitno da igra, pitao sam je da li želi da jede nešto, rekla mi je da joj se ne obraćam i da je došla da ispoštuje kao čovek...Hteo sam da ispričam kako je počeo naš odnos, jer kada to kažem, ona će biti svesna da ne može da mi nameće Sandru. Dok sam ja bio sa Sandrom u vezi, ja sam se grlio sa Aneli, ljubakali smo se, ja sam izašao iz odnosa sa Sandrom - rekao je Vujović.

- Hoće da predstavi kako smo varali Sandru, ološ jedan, rekao mi je da sam se umešala u njihovu vezu - rekla je Aneli.

- Meni Aneli nije davala povod tih 30 dana dok sam bio sa Sandrom, ona skloni ruku, Jelena je govorila da sam mirisao parfem, istina je. Izašao sam iz odnosa sa Sandrom zbog Aneli, nije Aneli tu uticala, ja sam jedini taj krivac - rekao je Vujović.

- Kako reaguješ na to kada ti Aneli kaže da si dokazao da imaš emocije prema Sandri i da je čuvaš da je vodiš kod tate - pitao je Darko.

- To nije istina, ona me ne zanima, ja sam Sandru pohvalio iz revolta, jer ona meni kaže: "tamo ti je adresa" - rekao je Luka.

- Aneli je rekla u više navrata da nema s tobom o čemu da priča, ti si rekao da nisi saglasan i da imate o čemu da pričate. Koje stvari ste gurnuli pod tepih - pitao je Darko.

- Ja imam o čemu da pričam, imam emocije prema njoj, nije mi jasno da ona neće da kaže ništa. Ja bih voleo da ona odluči i da kaže da želi razgovor. Pusti me prijateljskih razgovora - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić