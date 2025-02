ONA JE BLAM: Karić osolio po Aneli zbog odnosa sa Lukom, pa se osvrnuo na Sandru! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Ivan Marinković je tokom emisije ''Gledanje snimaka'' prokomentarisao odnos Aneli Ahmić, Luke Vujovića i Sandre Obradović.

- Meni je trenutno najzanimljvija Aneli. Ona i Sandra se sada takmiče koja će veća žrtva da postane. Aneli se trudila na sve načine da dođe do njega, a sada se pokako menjaju stvari. Aneli se ograđuje od njega. Nije mi baš najjasnije šta se dešava sa njim i kakvo razmišljanje on ima. Njih dve su lake za manipulisanje, to je činjenica - rekao je Ivan.

- Svi se ovde za stolom foliraju. Drže nekakave stavove i principe, a nemaju ništa od toga. Smatram da Sandra sada ima pravo da se meša u odnos Luke i Aneli, jer on nije ispao fer prema njoj. Njemu je očiglendo falilo nešto u vezi sa njom. Aneli je blam. Umesto da ustane i kaže u kom smeru ide odnos sa Lukom, ona bira da ostane nedorečena. Pre mislim da on ima emocije prema njoj, nego ona prema njemu - istakao je Karić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.